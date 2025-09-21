Topo

Flamengo poupa titulares e começa sem Arrascaeta e Pedro contra o Vasco

Filipe Luís, do Flamengo, em confronto contra o Estudiantes, pela Libertadores - DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Do UOL, no Rio de Janeiro

21/09/2025 16h34

O Flamengo vai poupar alguns titulares no clássico contra o Vasco, hoje, pelo Brasileirão. A bola rola às 17h30.

O técnico Filipe Luís deixou, por exemplo, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro no banco de reservas.

O controle de carga é pensando no jogo de quinta-feira, a volta das quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes.

Uma das novidades que iniciam o jogo é o meia Carrascal.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Carrascal; Plata, Cebolinha e Bruno Henrique.

Já o Vasco vai com força máxima: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

