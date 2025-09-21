Flamengo defende liderança no Brasileirão contra Vasco em clássico de cenários distintos

O Maracanã será palco de mais um clássico neste domingo, às 17h30, pela 24ª rodada do Brasileirão. Flamengo e Vasco chegam em momentos distintos da temporada, mas ambos com pressão por resultado em meio a agendas carregadas.

O Flamengo lidera a competição com 50 pontos e atravessa série de nove jogos sem derrota. A equipe também vive a expectativa da Libertadores, após vencer o Estudiantes na quinta-feira por 2 a 1, em partida marcada por fortes reclamações à arbitragem. O desafio de equilibrar competições volta ao centro das atenções.

No Vasco, a realidade é oposta. O time soma 23 pontos e se mantém muito próximo da zona de rebaixamento. A vaga na semifinal da Copa do Brasil trouxe alívio, mas no Brasileirão o desempenho segue irregular. O empate por 2 a 2 com o Ceará expôs novamente falhas defensivas.

O peso histórico também se impõe. O Flamengo não perde para o Vasco desde 2023, em sequência de 11 partidas, com oito vitórias e três empates. É um tabu que reflete o desequilíbrio recente do confronto, ainda que o retrospecto geral seja mais equilibrado: 352 jogos, com 141 vitórias rubro-negras contra 105 cruzmaltinas.

O ambiente no Maracanã promete ser decisivo. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos até sexta-feira, e a expectativa é de casa cheia. O momento, porém, sugere posturas distintas: enquanto o Flamengo pode administrar elenco, o Vasco precisa de força máxima para reagir na tabela.

Filipe Luís sinalizou a possibilidade de preservar peças, mas sem comprometer o rendimento, muito pelo jogo de volta da Libertadores, que promete ser de muita tensão. O jogo de volta, na Argentina, vai ser disputado na próxima quinta-feira.

Erick Pulgar, lesionado, é a única baixa confirmada. Alex Sandro e Jorginho devem ganhar minutos apenas em função da Libertadores, enquanto Danilo e Emerson Royal podem aparecer no time titular. Everton Cebolinha e Luiz Araújo também surgem como alternativas ofensivas.

Bruno Henrique é outro nome em pauta. Suspenso por envolvimento em manipulação de resultados, o atacante conseguiu efeito suspensivo e está liberado para atuar. A presença entre os titulares é considerada provável, já que o jogador pode dar profundidade ao ataque e tem histórico de impacto em clássicos.

"Estamos todos muito bem. Vejo neles a vontade de jogar e de competir. Estamos preparados para essa maratona. Quanto mais eles jogam, melhor se sentem", afirmou Filipe Luís, reforçando confiança no elenco.

O Vasco tem problemas mais graves. Lucas Piton e Tchê Tchê seguem no departamento médico, o que obriga ajustes no sistema. Puma Rodriguez deve permanecer na lateral esquerda, enquanto Hugo Moura volta ao meio-campo após período como zagueiro improvisado. A montagem do time passa por buscar equilíbrio entre solidez defensiva e mobilidade na frente.

O argentino Vegetti, artilheiro do futebol brasileiro na temporada com 24 gols, vive jejum recente e tem sido alvo de críticas. Mesmo assim, deve ser mantido no time titular por contar com a confiança de Fernando Diniz, que valoriza seu papel de referência ofensiva.

Fernando Diniz reconheceu o peso do clássico e pediu resposta imediata: "Clássico é sempre uma oportunidade de se superar. A gente sabe da força do adversário, mas precisamos jogar com coragem e intensidade. É isso que vai nos manter vivos na competição."

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Arrascaeta (Jorginho); Bruno Henrique, Pedro e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Cauan Barros, Hugo Moura, Nuno Moreira e Philippe Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 17h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).