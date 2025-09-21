Flamengo cede empate ao Vasco e vê Palmeiras a dois pontos no Brasileiro
No clássico dos milhões deste domingo, Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1 no Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro viu a diferença para o vice-líder Palmeiras, que tem um jogo a menos, cair para dois pontos. Carrascal marcou para os mandantes, enquanto Rayan fez o gol dos visitantes.
Situação da tabela
O Flamengo segue na liderança com 51 pontos, mas vê o Palmeiras se aproximar, com apenas dois atrás. O Vasco permanece na 15ª posição, com 24 pontos, dois tentos a mais que o Vitória, 17º colocado.
? Resumo do jogo
?? FLAMENGO 1 x 1 VASCO ??
? Competição: Campeonato Brasileiro 2025 - 24ª rodada
?? Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 17h30 (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Ayrton Lucas e Arrascaeta (FLA), Lucas Oliveira, Barros e Rayan (VAS)
? Cartões Vermelhos: nenhum.
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)
Gols
- ? Jorge Carrascal, aos 11? do 1ºT (Flamengo)
- ? Rayan, aos 30? do 1ºT (Vasco)
Escalações
?? FLAMENGO
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Viña); Allan, Saul e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Pedro) e Everton Cebolinha (Samuel Lino)
Técnico: Filipe Luís
?? VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Oliveira), Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros (Matheus Carvalho), Philippe Coutinho (Matheus França); Rayan, Vegetti (David) e Nuno Moreira (Andrés)
Técnico: Fernando Diniz
Como foi o jogo?
Antes mesmo de a bola rolar, o roteiro do clássico já era influenciado por diferentes realidades. O Flamengo, com uma "final" pela Libertadores contra o Estudiantes na Argentina batendo à porta, entrou em campo com um time bastante modificado. Filipe Luís poupou peças-chave como Arrascaeta e Pedro, apostando na força do elenco. Do outro lado, um Vasco desfalcado por necessidade, mas com a urgência de quem joga cada partida como a última.
O primeiro tempo foi um reflexo dessa mistura de cenários. O Flamengo, mesmo com um time misto, mostrou sua força nos minutos iniciais. Aos dez minutos, Cebolinha carimbou o travessão em um belo chute. No lance seguinte, a pressão continuou, e após milagre de Léo Jardim em desvio de Bruno Henrique, a bola sobrou limpa para Carrascal estufar as redes e marcar seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.
A vantagem, no entanto, não intimidou um Vasco valente. Liderado por Philippe Coutinho, o Cruzmaltino assumiu o controle e começou a pressionar. Rossi precisou operar um milagre em cabeçada de Puma Rodríguez, mas aos 29 minutos, não teve jeito. Em cobrança de escanteio, o jovem Rayan subiu mais alto que todo mundo e testou firme para empatar o jogo, levando a torcida vascaína à loucura e estabelecendo um placar justo para a etapa inicial.
Sentindo o perigo, Filipe Luís colocou alguns titulares no segundo tempo, lançando Arrascaeta e Pedro. A mudança quase surtiu efeito imediato, com Saúl acertando novamente o travessão de Léo Jardim. O jogo ficou mais aberto, com chances para os dois lados. Pedro teve a chance de virar, mas parou em grande defesa do goleiro vascaíno. Nos minutos finais, foi a vez de Rossi salvar o Flamengo em um chute perigoso de Matheus França.
Próximos jogos
Flamengo
O Rubro-Negro visita o Estudiantes nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas da Libertadores. O duelo será realizado no Estádio Jorge Luis Hirschi.
Vasco
O Gigante da Colina recebe o Bahia nesta quarta-feira, às 19h30, pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O jogo será em São Januário.