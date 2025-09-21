Ferreira busca encerrar seca no São Paulo e voltar a marcar contra o Santos
O São Paulo entra em campo neste domingo (21), contra o Santos, com Ferreira em busca de acabar com um jejum incômodo, diante da equipe em que marcou no último encontro. Autor de sete gols na temporada, o camisa 11 não balançou as redes nas últimas oito partidas em que disputou.
No último duelo contra o Santos, Ferreira foi o responsável por abrir o marcador na vitória do Tricolor por 2 a 1, em confronto realizado em abril, no Morumbis.
Por outro lado, a seca teve início após o jogo de ida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, quando anotou seu último gol, o segundo da equipe na vitória por 2 a 1.
De lá para cá, passou em branco no duelo da volta e também contra Vitória, Cruzeiro, Sport e Atlético-MG, pelo Brasileirão, além dos dois jogos contra o Atlético Nacional, pela oitavas da Libertadores, e na ida das quartas contra a LDU, novamente pela competição continental.
Para o clássico na Vila Belmiro, porém, Crespo pode optar por outras opções no comando de ataque, preservando o atacante para o duelo decisivo contra a LDU no Morumbi.
O São Paulo chega para enfrentar o Santos embalado pela vitória sobre o Botafogo na última rodada do Brasileirão, resultado que manteve o time no pelotão de frente, com 35 pontos, na sétima colocação. O Peixe, por sua vez, vive situação oposta: está em 16º lugar, com 23 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, e não vence há quatro jogos.