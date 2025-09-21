Topo

Esporte

Escobar recebe terceiro amarelo e vira desfalque para o Santos

21/09/2025 23h39

O Santos não poderá contar com Gonzalo Escobar na próxima partida do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo, na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, pela 24ª rodada.

O argentino foi advertido aos 34 minutos do segundo tempo, por falta dura em Maílton.

Desta forma, Escobar não estará à disposição para o técnico Juan Pablo Vojvoda no embate com o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, fora de casa.

O principal candidato para ser titular é o jovem Souza, que perdeu espaço desde a chegada do novo treinador.

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos ganha um respiro na luta contra o rebaixamento. O clube pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Vojvoda lamenta lesão de Neymar no Santos: "Perdemos nosso líder"

Veja todos os gols da 24ª rodada do Brasileirão

Após derrota, Crespo vê São Paulo forte para jogo da Libertadores e diz: "Vamos ganhar"

São Paulo 'vai ganhar' e avançar na Libertadores, assegura Crespo após perder para o Santos

Escobar recebe terceiro amarelo e vira desfalque para o Santos

Santos: Vojvoda celebra 1ª vitória e elogia "espírito de luta"

Vojvoda prega Santos 'mirando para cima' e espera que vitória tire ansiedade do setor ofensivo

Crespo diz que duelo com LDU é mental e esbanja confiança: 'Vamos ganhar'

Cuiabá leva a melhor diante da Chapecoense em duelo direto pelo G-4 da Série B

Cruzeiro vira diante do Red Bull Bragantino e fica a um ponto do líder Flamengo no Brasileirão

Guilherme vê 'cobrança justa' e agradece apoio após desencantar no clássico