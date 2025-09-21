Escobar recebe terceiro amarelo e vira desfalque para o Santos

O Santos não poderá contar com Gonzalo Escobar na próxima partida do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo, na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo, pela 24ª rodada.

O argentino foi advertido aos 34 minutos do segundo tempo, por falta dura em Maílton.

Desta forma, Escobar não estará à disposição para o técnico Juan Pablo Vojvoda no embate com o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, fora de casa.

O principal candidato para ser titular é o jovem Souza, que perdeu espaço desde a chegada do novo treinador.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos ganha um respiro na luta contra o rebaixamento. O clube pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.