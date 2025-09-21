Topo

Yuri volta ao time titular do Corinthians no lugar de Gui; veja escalação

Yuri Alberto retorna ao time titular do Corinthians no lugar de Gui Negão - FABIO GIANNELLI/AGIF
Yuri Alberto retorna ao time titular do Corinthians no lugar de Gui Negão Imagem: FABIO GIANNELLI/AGIF
21/09/2025 16h47

O Corinthians está escalado para enfrentar o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Escalações

O Timão vai a campo com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

O camisa 9 retorna ao time titular após seis partidas. A última vez que ele começou entre os 11 iniciais foi contra o Juventude. Nesse meio tempo, Yuri passou por cirurgia para tratar hérnia inguinal e viu o jovem Gui Negão - suspenso pelo terceiro cartão amarelo - ganhar espaço.

Além de Gui Negão, Memphis Depay também segue fora, com um edema no músculo posterior da coxa direita. Os outros desfalques do Timão por lesão são Rodrigo Garro, Carrillo e Charles.

Já o Sport vai a campo com: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Matheusinho; Léo Pereira e Derik.

O principal desfalque do Leão da Ilha é o meio Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como Pedro Augusto. Além deles, Sérgio Oliveira e Diogo Hereda estão fora por problemas físicos.

A principal novidade na equipe de Daniel Paulista é o lateral-esquerdo Luan Cândido, que fará sua estreia com a camisa do Sport.

Sport e Corinthians se enfrentam às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

