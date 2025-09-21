Empresário afirma que Benoit Saint Denis vs Do Bronx está fora de cogitação
Apesar da expectativa criada em torno de uma possível participação de Benoit Saint Denis no UFC Rio, marcado para o dia 11 de outubro, o francês não será o substituto de Rafael Fiziev na luta principal contra Charles Oliveira. A confirmação foi feita neste sábado (20) por Guillaume Peltier, empresário do atleta, através de uma publicação nos 'stories' do 'Instagram'.
Após sofrer duas derrotas consecutivas no UFC, Saint Denis deu a volta por cima e reencontrou o caminho das vitórias. Atualmente, o lutador vem de dois triunfos seguidos, sendo o mais recente deles sobre Maurício Ruffy, em setembro, no UFC Paris. Na ocasião, o francês teve uma atuação dominante diante de um dos nomes mais hypados da divisão dos leves (70 kg).
"Dado ao número de pedidos sobre o assunto, prefiro afirmar agora mesmo: não haverá BSD vs Oliveira em outubro. Nós respeitamos demais Oliveira para aceitar esse desafio assim. Esse tipo de luta é algo na qual precisamos estar preparados", escreveu o agente, encerrando os rumores sobre a possível substituição.
Mudou de ideia?
O interesse de Saint Denis em um eventual confronto com 'Do Bronx' surgiu justamente após o evento em Paris. Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', o peso-leve revelou que já observava de perto o duelo entre Charles e Fiziev, cogitando a possibilidade de se apresentar como substituto caso ocorresse alguma lesão.
"Estou até de olho no Fiziev e no (Charles) Oliveira, se alguém se machucar. Acredito mesmo que voltei à minha versão e que quero lutar o máximo e vencer o máximo possível. Estou em busca de oportunidades", declarou na ocasião.
Com o francês fora da corrida, o UFC segue em busca de um novo adversário para manter Do Bronx no card do Rio de Janeiro. Até o momento, nomes como Mateusz Gamrot e Renato Moicano também se colocaram à disposição.
