Em jogo de golaços, São Paulo e Red Bull Bragantino ficam no empate pelo Paulista feminino
O São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Paulista feminino, no CFA Laudo Natel, em Cotia. A partida terminou empatada em 1 a 1. Brenda Pinheiro abriu o placar para os visitantes e Taty Senna empatou para o time da casa.
Situação da Tabela
Com o resultado, o São Paulo ficou na 4ª posição, com 14 pontos conquistados, e pode ver Ferroviária e Palmeiras abrirem distância. Por outro lado, o Red Bull Bragantino perdeu a chance de se aproximar do G4 e permaneceu na 5ª colocação, com nove pontos.
? Resumo do jogo
? SÃO PAULO 1 x 1 RED BULL BRAGANTINO ?
? Competição: Campeonato Paulista feminino - nona rodada
?? Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)
? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 11h (de Brasília)
Gols
- ? Brenda Pinheiro, aos 33? do 1ºT (Red Bull Bragantino)
- ? Taty Senna, aos 34? do 1ºT (São Paulo)
Como foi o jogo
O Red Bull Bragantino abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Brenda Pinheiro recebeu de Carol Tavares na entrada da área e arriscou de fora da área. A bola foi no cantinho, sem chances para a goleira, e estufou as redes.
Logo na sequência, aos 34, Day invadiu a área pelo lado esquerdo, finalizou, mas parou em boa defesa da goleira. A zaga do RB Bragantino afastou mal e a bola sobrou para Taty Senna, que matou no peito e acertou um lindo chute na gaveta para empatar a partida.
No segundo tempo, o São Paulo até chegou a balançar as redes mais uma vez, mas o gol foi anulado por posição de impedimento de Anny, aos 24 minutos.
Próximos jogos
São Paulo:
- Encara o Corinthians nesta quarta-feira, às 18 horas (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil feminino, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva.
Red Bull Bragantino:
- Recebe o Bahia também nesta quarta-feira, às 15h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil feminino, no Estádio Cícero de Souza Marques.