Em casa, Guarani vence Brusque pelo quadrangular final da Série C
Neste domingo, o Guarani venceu o Brusque por 1 a 0, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Diego Torres marcou o único gol no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).
Situação da tabela
Com a vitória, o Guarani encerrou o primeiro turno do quadrangular final na zona de acesso do Grupo A. O Bugre ocupa a segunda posição, com seis pontos, três atrás da líder Ponte Preta. Do outro lado, o Brusque segue sem vencer na segunda fase e está lanterna, ainda sem pontuar.
? Resumo do jogo
? GUARANI 1 x 0 BRUSQUE ?
? Competição: Série C - 3ª rodada (fase final)
?? Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 19h (de Brasília)
Gols
? Diego Torres, aos 03? do 2ºT (Guarani)
Como foi o jogo?
A etapa inicial foi truncada e nenhuma das equipes conseguiu se impor. O Guarani chegou a criar algumas chances com Bruno Santos, mas só exigiu o goleiro Matheus Nogueira uma vez.
O segundo tempo começou agitado. Antes do primeiro minuto, Mirandinha foi derrubado por Jhon Torres dentro da área. Na cobrança de pênalti, Diego Torres bateu forte no canto esquerdo, sem chances para o goleiro do Brusque. Os visitantes foram para cima na reta final, mas não tiveram sucesso. Assim, o Bugre ficou com os três pontos.
Próximos jogos
As duas equipes se reencontram na próxima rodada. O Brusque recebe o Guarani neste sábado (27), às 19h30 (de Brasília), no Augusto Bauer, pela quarta rodada da fase final da Série C.
Tudo igual no Grupo A
No outro jogo deste domingo válido pela Série C, o Floresta recebeu o São Bernardo no Domingão, em Horizonte (CE), e empatou sem gols. Assim, o Grupo A segue totalmente empatado, já que todas as equipes empataram seus jogos no primeiro turno.
Veja a tabela do Grupo A:
- Londrina - 3 pontos (3 gols marcados)
- São Bernardo - 3 pontos (2 gols marcados)
- Caxias - 3 pontos (1 gol marcado)
- Floresta - 3 pontos (0 gols marcados)