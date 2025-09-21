Eficácia faz a diferença para Fluminense superar Vitória no Barradão

O Fluminense superou o Vitória por 1 a 0, neste sábado (20), no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão 2025. Mesmo pressionado e com menos finalizações, o Tricolor carioca foi mais eficiente, aproveitou uma das poucas oportunidades criadas e garantiu três pontos importantes fora de casa.

Vitória teve mais chances

Jogando diante da torcida, o Vitória buscou o ataque e finalizou 17 vezes, contra apenas 11 do Fluminense. O time baiano criou duas grandes chances e teve um xG (índice de gols esperados) de 1.22, bem superior ao adversário (0.70). No entanto, esbarrou na falta de precisão e em boas defesas do goleiro tricolor.

Fluminense foi mais preciso no terço final

Mesmo com menos volume ofensivo, o Flu mostrou maior eficiência na construção das jogadas. Foram 374 passes certos contra 302 do Vitória, além de 81% de acerto nos passes no terço final, número superior ao rival (77%). Essa precisão foi fundamental para transformar poucas investidas em um gol decisivo.

Defesa tricolor se destacou

O sistema defensivo do Fluminense também foi determinante. O time venceu 44% dos desarmes e 52% dos duelos, mostrando mais solidez. Além disso, o goleiro tricolor fez 4 defesas importantes, contra 3 do arqueiro rubro-negro.

Jogo truncado

A partida foi marcada por forte disputa física: foram 31 faltas no total (17 do Vitória e 14 do Flu), além de seis cartões amarelos e dois vermelhos - um para cada lado. O Vitória ainda teve vantagem em escanteios (10 a 6), mas não conseguiu converter em gol.