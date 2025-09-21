Dupla do São Paulo deixa clássico com dores e preocupa Crespo
O São Paulo deixou a Vila Belmiro com alguns problemas após o clássico contra o Santos, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Luan e o atacante Ferreirinha saíram do jogo com dores e preocupam a comissão técnica de Hernán Crespo.
Luan sentiu um incômodo na virilha e precisou ser substituído aos dez minutos do segundo tempo. Ele saiu para a entrada de Marcos Antônio.
Já Ferreirinha deixou a partida dois minutos depois, após um choque com o goleiro Gabriel Brazão. Ele teve que receber atendimento médico no campo e saiu de maca, dando lugar a Luciano.
Dúvidas para 'decisão'
Com dores, Luan e Ferreirinha viram dúvidas para o jogo decisivo contra a LDU, pela volta das quartas de final da Libertadores.
O técnico Hernán Crespo optou por uma escalação modificada no San-São. Nenhum jogador que foi titular no revés de 2 a 0 em Quito, na última quinta-feira, iniciou o clássico. Ao longo do confronto, alguns titulares entraram, como Rigoni, Bobadilla e Enzo Díaz, além dos já citados Luciano e Marcos Antônio
Situação na tabela
Com a derrota para o Santos, por 1 a 0, o São Paulo ficou estacionado na sétima posição da tabela do Brasileirão, com 35 pontos.
Próximo jogo do São Paulo
- São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)
- Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)