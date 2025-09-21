Topo

Dupla do São Paulo deixa clássico com dores e preocupa Crespo

21/09/2025 22h32

O São Paulo deixou a Vila Belmiro com alguns problemas após o clássico contra o Santos, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Luan e o atacante Ferreirinha saíram do jogo com dores e preocupam a comissão técnica de Hernán Crespo.

Luan sentiu um incômodo na virilha e precisou ser substituído aos dez minutos do segundo tempo. Ele saiu para a entrada de Marcos Antônio.

Já Ferreirinha deixou a partida dois minutos depois, após um choque com o goleiro Gabriel Brazão. Ele teve que receber atendimento médico no campo e saiu de maca, dando lugar a Luciano.

Dúvidas para 'decisão'

Com dores, Luan e Ferreirinha viram dúvidas para o jogo decisivo contra a LDU, pela volta das quartas de final da Libertadores.

O técnico Hernán Crespo optou por uma escalação modificada no San-São. Nenhum jogador que foi titular no revés de 2 a 0 em Quito, na última quinta-feira, iniciou o clássico. Ao longo do confronto, alguns titulares entraram, como Rigoni, Bobadilla e Enzo Díaz, além dos já citados Luciano e Marcos Antônio

Situação na tabela

Com a derrota para o Santos, por 1 a 0, o São Paulo ficou estacionado na sétima posição da tabela do Brasileirão, com 35 pontos.

Próximo jogo do São Paulo

  • São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

