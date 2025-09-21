Dorival cita 'erro fatal' ao explicar derrota do Corinthians para o Sport

O técnico Dorival Júnior acredita que, na derrota do Corinthians para o Sport, não faltou dedicação para a equipe paulista. No entanto um 'erro fatal' gerou o gol que deu o triunfo à equipe pernambucana.

Nós tivemos um erro numa saída de bola. No nosso erro, acabamos tomando o gol e, a partir do gol, acabou o jogo. Não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se dedicou. Enfrentamos um Sport que vinha crescendo e evoluindo, fazendo por merecer um resultado que acabou acontecendo contra nossa equipe. Não faltou luta, entrega, nem dedicação. Fomos atrás com todas as dificuldades que a partida impunha, mas um erro foi fatal e nos tirou a possibilidade de um grande resultado.

Dorival Júnior

O que aconteceu

O único gol da partida, que deu a vitória ao Sport, saiu após uma recuperação de bola na qual a defesa do Corinthians não estava totalmente posicionada. Dorival, no entanto, reconhece que o setor de criação do Timão não estava no seu melhor dia.

O campeonato é difícil em todos os aspectos, tanto para quem atua em casa ou fora. Teremos jogos difíceis, mas para nossos adversários também serão. O Corinthians quer e se prepara para buscar resultados e não será diferente com essa sequência, mesmo que seja complicada, assim como o jogo de hoje.

Dorival Júnior

O que mais Dorival disse

