Dorival admite dificuldade no Brasileirão, mas promete Corinthians competitivo

Neste domingo, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Sport na Ilha do Retiro, foi superado por 1 a 0 e teve sua sequência invicta encerrada. Após a partida, o treinador Dorival Júnior reconheceu as dificuldades do Timão, mas prometeu competitividade na sequência do torneio.

"O campeonato é difícil em todos os aspectos, em todos os sentidos, tanto para quem atua em casa quanto fora. Nós fizemos, ultimamente, dois, três resultados fora, não vejo problemas. Teremos jogos difíceis, mas que também serão complicados para os nossos adversários", declarou.

As próximas seis rodadas prometem ser acirradas para o Alvinegro, que enfrenta duas equipes que figuram no G4 (Flamengo e Mirassol) da competição e quatro (Internacional, Santos, Atlético-MG e Vitória) que lutam contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Corinthians permaneceu com 29 pontos, na 10ª colocação da tabela. De quebra, ainda perdeu sua invencibilidade, que chegava a cinco jogos (quatro vitórias e um empate). Caso vencesse, alcançaria a maior sequência de partidas sem ser superado desde a chegada de Dorival.

"Não serão jogos fáceis. O Corinthians também quer resultados, se prepara para buscar resultados, e eu tenho certeza que não será diferente nessa sequência, ainda que entenda ser bem difícil, assim como o jogo de hoje", completou.

O Timão retorna aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada.