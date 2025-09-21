Topo

Esporte

Desfalques abrem espaço para Vitinho se firmar no Corinthians

21/09/2025 05h00

O Corinthians terá novidades no setor ofensivo para enfrentar o Sport, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Memphis, com um edema no músculo posterior da coxa direita, e o jovem atacante Gui Negão, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, estão fora da lista de relacionados.

Diante dos desfalques, o principal candidato a ganhar espaço é Vitinho. Recém-contratado, o atacante vem sendo bastante utilizado por Dorival Júnior e pode ter nova oportunidade para mostrar serviço.

Desde a sua chegada, disputou cinco partidas (ainda sem participações em gols registradas). Nas quatro primeiras, entrou ao longo do jogo, mas diante do Fluminense, no Maracanã, recebeu a primeira chance como titular.


Para a vaga no ataque, Vitinho disputa posição com Romero, Talles Magno e Kayke. Um deles será o escolhido para atuar ao lado de Yuri Alberto, que está recuperado de uma hérnia inguinal e é titular absoluto do time alvinegro.

O Corinthians atravessa um bom momento sob o comando de Dorival Júnior. Além de garantir a classificação à semifinal da Copa do Brasil, o clube acumula uma sequência de cinco jogos de invencibilidade na temporada, com quatro vitórias e um empate.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Timão ocupa a nona colocação, com 29 pontos, e começa a mirar o G6. A distância para o sexto colocado Bahia é de sete pontos.

