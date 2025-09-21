Topo

Cuiabá leva a melhor diante da Chapecoense em duelo direto pelo G-4 da Série B

Cuiabá

21/09/2025 23h04

O Cuiabá continua firme e forte na briga para encostar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, no duelo que fechou a 27ª rodada, recebeu e venceu por 1 a 0 a Chapecoense, em um confronto direto, na Arena Pantanal.

Jader, já no final do segundo tempo, foi quem marcou o gol que fez com que o time do Mato Grosso chegasse ao sexto jogo sem derrota. Com isso, é sétimo colocado com 41 pontos. O Novorizontino, que abre o G-4 tem 43. A Chapecoense, que havia embalado dez jogos sem tropeços, vem em baixa e acumulou a terceira derrota seguida, mas está em sexto lugar com os mesmos 41 - foi ultrapassada pelo Athletico-PR, com 42.

Jogando em casa, o Cuiabá teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar em chances claras de gols. A Chapecoense, com uma postura mais cautelosa, se mandou ao ataque apenas em contra-ataques rápidos, tanto que a única finalização foi de Neto Pessoa, de cabeça, sem muito perigo.

Na volta do intervalo, os donos da casa seguiram em cima e só não abriram o placar logo no início da segunda etapa por conta de um milagre do goleiro Rafael Santos. Mas no apagar das luzes, aos 41, o Cuiabá conseguiu chegar ao gol da vitória. Denilson tocou para Max, que foi chutar e deu a bola nos pés de Jader, que dominou, girou e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro rival.

Os dois times voltam a campo neste próximo meio de semana para a disputa da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Cuiabá visita o Vila Nova, no estádio do OBA, às 19h. Já na quinta-feira, a Chapecoense faz um clássico com o Avaí, na Arena Condá, às 21h35.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 CHAPECOENSE

CUIABÁ - Luan Polli; Nino Paraíba (De Lucca), Bruno Alves, Alan Empereur e Max; Calebe (Nathan Cruz), Denilson e David Miguel (Jadson); Alejandro Martínez (Carlos Alberto), Juan Christian (Jader) e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Gabriel Inocêncio (Everton), Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Jhonnathan e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Marcinho (Italo) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Jader, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Alves, Calebe e Luan Polli (Cuiabá) e Jhonnathan (Chapecoense).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

PÚBLICO - 2.748 total.

RENDA - R$ 40.326.00.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Cuiabá leva a melhor diante da Chapecoense em duelo direto pelo G-4 da Série B

