Cruzeiro vira sobre o Bragantino e aquece briga pelo título do Brasileiro

do UOL

Colaboração para o UOL

21/09/2025 22h30

O Cruzeiro virou, venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Mineirão, e é o vice-líder do Brasileirão. O jogo aconteceu na noite deste domingo pela 24ª rodada.

Lucas Silva e Kaiki Bruno marcaram para a Raposa. Jhon Jhon havia inaugurado o placar para o Massa Bruta.

O Cruzeiro passou a assumir a vice-liderança. A equipe foi a 50 pontos, ficando um a frente do Palmeiras (3º) e um atrás do Flamengo (1º). A Raposa, no entanto, possui dois jogos a mais disputados em relação ao Alviverde e um a mais do que o Rubro-Negro. O Bragantino mantém os 31 pontos na 9ª colocação.

As equipes voltam a jogar no próximo fim de semana. O Cruzeiro joga no sábado, contra o Vasco, enquanto o Bragantino encontra o Santos, no domingo.

Como foi o jogo

Cruzeiro controle posse, mas é o Bragantino que abre o placar. Apesar dos minutos iniciais serem de controle mineiro, a equipe da casa não conseguiu converter o domínio da bola em chances de perigo. Por outro lado, a partir dos 20 minutos de jogo, foi o Bragantino que começou a finalizar no gol. Primeiro Sasha parou em Cássio, e depois Jhon Jhon balançou a rede após boa assistência de Laquintana.

Empate nos acréscimos. O fim da primeira etapa teve clima quente de discussão entre os jogadores e reação cruzeirense. No último ataque criado, Lucas Silva chamou a responsabilidade e marcou um belo gol para igualar o placar antes do intervalo.

Leonardo Jardim deixa o time mais ofensivo. Gabigol entrou na metade do segundo tempo no lugar de Wanderson, formando dupla com Kaio Jorge. Com mais pressão no campo do adversário, a virada não saiu com um atacante, mas sim com o lateral Kaiki Bruno. A virada deu mais segurança ao Cruzeiro, que controlou a maior parte do restante do jogo.

Lances de destaque

Grande defesa! Aos 23 minutos do primeiro tempo, Sasha mandou com perigo e Cássio tirou por cima do gol com a ponta dos dedos.

0x1. Jhon Jhon recebeu na entrada da área e arriscou chute de primeira, mandando com curva no ângulo, sem chance para o Cássio.

1x1. Cleiton só olhou! Lucas Silva dominou do lado esquerdo, puxou para o meio limpando a marcação e bateu bonito no canto do gol.

Na trave! Laquintana inverteu para Lucas Barbosa, que estava sem ângulo, mas viu espaço e mandou para o gol de canhota. A bola explodiu na trave esquerda de Cássio.

2x1. Pra virada! Kaiki aproveitou cruzamento de Matheus Pereira na área e finalizou no gol. Guzmán tentou bloquear em cima da linha, mas não evitou que a bola entrasse.

Ficha Técnica
Cruzeiro 2 x 1 Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro, 24ª rodada
Data e horário: 21 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte
Arbitragem: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Gizeli Casaril e Leone Carvalho Rocha
VAR: Diego Pombo Lopez

Cartões amarelos: Lucas Romero, Villalba, Leonardo Jardim (técnico), Lucas Silva, Fabricio Bruno, Cássio, Gabriel Barbosa (CRU); Pedro Henrique, Sasha, Gabriel, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes, Fabinho (RBB)

Gols: Jhon Jhon (25'/1ºT), Lucas Silva (46'/1ºT), Kaiki (32'/2ºT)

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira (Marquinhos), Wanderson (Gabriel Barbosa) e Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim

Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes (Hurtado), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Nacho Laquintana (Mosquera), Sasha (Fernando) e Lucas Barbosa. Técnico: Fernando Seabra

