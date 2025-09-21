Topo

Esporte

Cruzeiro vira sobre o Bragantino e tira Palmeiras da vice-liderança

21/09/2025 22h30

O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assim, a Raposa ultrapassou o Palmeiras e assumiu a segunda posição, com 50 pontos, um a menos do líder Flamengo.

Lucas Silva e Kaiki marcaram para o Cruzeiro, enquanto Jhon Jhon fez o gol do Red Bull Bragantino.

Situação da tabela

O Cruzeiro subiu para a segunda posição, com 50 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo. Porém, a equipe mineira tem um jogo a mais que o Rubro-Negro e duas partidas a mais que o terceiro colocado Palmeiras. Por sua vez, o Red Bull Bragantino segue na nona posição, com 31, seis atrás do Bahia, sexto colocado.

? Resumo do jogo

? CRUZEIRO 2 x 1 RED BULL BRAGANTINO ?

? Competição: Campeonato Brasileiro 2025 - 24ª rodada

?? Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 20h30 (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Lucas Villalba, Romero, Fabrício Bruno, Lucas Silva, Gabigol e Cássio (Cruzeiro) / Eduardo Sasha, Gabriel, Pedro Henrique, Lucas Barbosa e Matheus Fernandes (RB Bragantino)

? Cartões Vermelhos: nenhum.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols

  • ? Jhon Jhon, aos 26? do 1ºT (RB Bragantino)

  • ? Lucas Silva, aos 47? do 1ºT (Cruzeiro)

  • ? Kaiki, aos 32? do 2ºT (Cruzeiro)

Escalações

? CRUZEIRO

Cássio; Kaiki, Villalba, Fabrício Bruno e William; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva, Christian, Wanderson (Gabigol) e Matheus Pereira; Kaio Jorge

Técnico: Leonardo Jardim

? RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Vanderlan, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Nathan; Lucas Barbosa, Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes), Laquintana (Mosquera) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Fernando)

Técnico: Fernando Seabra

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou morno, mas o Red Bull Bragantino soube aproveitar as poucas chances. Aos 25 minutos, Jhon Jhon arriscou de fora da área e marcou um golaço no Mineirão. Nos acréscimos, aos 47, Lucas Silva também chutou de longe e deixou tudo igual.

A etapa complementar começou animada, com ambas as equipes criando bastante. O Red Bull Bragantino quase marcou aos 17 minutos: Lucas Barbosa arriscou de longe e acertou a trave. Aos 31, o Cruzeiro virou. Após boa jogada individual, Matheus Pereira cruzou e Kaiki chutou. Mesmo mascado, a bola passou por Cleiton e deu a vantagem à Raposa.

Na reta final do jogo, o Cruzeiro administrou o placar e ficou com os três pontos.

Próximos jogos

Cruzeiro

A equipe mineira visita o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Red Bull Bragantino

Também pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe paulista volta a campo neste domingo, às 18h30, quando recebe o Santos, no Cicero De Souza Marques.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Ano do Fla pode ir 'para o vinagre': Colunistas debatem vaias após empate

Trajano: Santos cumpriu obrigação ao vencer São Paulo reserva

Vojvoda lamenta lesão de Neymar no Santos: 'Perdemos nosso líder'

Veja todos os gols da 24ª rodada do Brasileirão

Após derrota, Crespo vê São Paulo forte para jogo da Libertadores e diz: "Vamos ganhar"

São Paulo 'vai ganhar' e avançar na Libertadores, assegura Crespo após perder para o Santos

Escobar recebe terceiro amarelo e vira desfalque para o Santos

Santos: Vojvoda celebra 1ª vitória e elogia espírito de luta

Vojvoda prega Santos 'mirando para cima' e espera que vitória tire ansiedade do setor ofensivo

Crespo diz que duelo com LDU é mental e esbanja confiança: 'Vamos ganhar'

Cuiabá leva a melhor diante da Chapecoense em duelo direto pelo G-4 da Série B