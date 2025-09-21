Cruzeiro vira sobre o Bragantino e tira Palmeiras da vice-liderança
O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1, neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assim, a Raposa ultrapassou o Palmeiras e assumiu a segunda posição, com 50 pontos, um a menos do líder Flamengo.
Lucas Silva e Kaiki marcaram para o Cruzeiro, enquanto Jhon Jhon fez o gol do Red Bull Bragantino.
Situação da tabela
O Cruzeiro subiu para a segunda posição, com 50 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo. Porém, a equipe mineira tem um jogo a mais que o Rubro-Negro e duas partidas a mais que o terceiro colocado Palmeiras. Por sua vez, o Red Bull Bragantino segue na nona posição, com 31, seis atrás do Bahia, sexto colocado.
? Resumo do jogo
? CRUZEIRO 2 x 1 RED BULL BRAGANTINO ?
? Competição: Campeonato Brasileiro 2025 - 24ª rodada
?? Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 20h30 (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Lucas Villalba, Romero, Fabrício Bruno, Lucas Silva, Gabigol e Cássio (Cruzeiro) / Eduardo Sasha, Gabriel, Pedro Henrique, Lucas Barbosa e Matheus Fernandes (RB Bragantino)
? Cartões Vermelhos: nenhum.
Arbitragem
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Gols
- ? Jhon Jhon, aos 26? do 1ºT (RB Bragantino)
- ? Lucas Silva, aos 47? do 1ºT (Cruzeiro)
- ? Kaiki, aos 32? do 2ºT (Cruzeiro)
Escalações
? CRUZEIRO
Cássio; Kaiki, Villalba, Fabrício Bruno e William; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva, Christian, Wanderson (Gabigol) e Matheus Pereira; Kaio Jorge
Técnico: Leonardo Jardim
? RED BULL BRAGANTINO
Cleiton; Vanderlan, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Nathan; Lucas Barbosa, Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes), Laquintana (Mosquera) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Fernando)
Técnico: Fernando Seabra
Como foi o jogo?
O primeiro tempo começou morno, mas o Red Bull Bragantino soube aproveitar as poucas chances. Aos 25 minutos, Jhon Jhon arriscou de fora da área e marcou um golaço no Mineirão. Nos acréscimos, aos 47, Lucas Silva também chutou de longe e deixou tudo igual.
A etapa complementar começou animada, com ambas as equipes criando bastante. O Red Bull Bragantino quase marcou aos 17 minutos: Lucas Barbosa arriscou de longe e acertou a trave. Aos 31, o Cruzeiro virou. Após boa jogada individual, Matheus Pereira cruzou e Kaiki chutou. Mesmo mascado, a bola passou por Cleiton e deu a vantagem à Raposa.
Na reta final do jogo, o Cruzeiro administrou o placar e ficou com os três pontos.
Próximos jogos
Cruzeiro
A equipe mineira visita o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão.
Red Bull Bragantino
Também pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe paulista volta a campo neste domingo, às 18h30, quando recebe o Santos, no Cicero De Souza Marques.