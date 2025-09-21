Cruzeiro vira diante do Red Bull Bragantino e fica a um ponto do líder Flamengo no Brasileirão
O Cruzeiro confirmou mais uma vez a sua força no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão, neste domingo. O triunfo, válido pela 24ª rodada, consolidou a boa fase da equipe comandada por Leonardo Jardim, que já soma duas vitórias consecutivas em cenários de recuperação no placar. Com 50 pontos, o clube mineiro encosta no Flamengo e deixa para trás o Palmeiras, reforçando a condição de candidato direto à briga pelo título.
A partida começou com o Bragantino ditando o ritmo. A equipe paulista mostrou personalidade ao não se intimidar diante da pressão da torcida cruzeirense e criou as melhores oportunidades nos minutos iniciais. A recompensa veio aos 25, quando Jhon Jhon acertou um chute preciso de fora da área, sem chances para Cássio. O golaço deu aos paulistas a vantagem e, por alguns instantes, a sensação de que o jogo poderia se tornar ainda mais complicado para os donos da casa.
Mesmo atrás no marcador, o Cruzeiro demorou a encontrar soluções. A equipe esbarrava em dificuldades de criação, com pouca fluidez entre meio e ataque, permitindo que o Bragantino se mantivesse confortável. A virada só começou a ser construída no detalhe individual: nos acréscimos do primeiro tempo, Lucas Silva arriscou de longe e, em chute forte e certeiro, empatou o confronto, recolocando o Cruzeiro no jogo e mudando o clima no Mineirão.
O gol antes do intervalo foi determinante para a postura do time celeste na etapa final. Mais confiante, o Cruzeiro adiantou suas linhas e passou a explorar melhor as articulações ofensivas, sobretudo com Matheus Pereira organizando o setor criativo. Ainda assim, o Bragantino respondeu bem e quase retomou a vantagem em lance de Lucas Barbosa, que carimbou a trave, lembrando que a equipe visitante não estava disposta a se entregar.
O equilíbrio persistiu até os 31 minutos, quando Matheus Pereira encontrou espaço para acionar Kaiki dentro da área. O lateral apareceu como elemento surpresa e, mesmo sem finalizar de forma limpa, conseguiu vencer Cleiton, decretando a virada celeste. Foi o retrato da resiliência de um Cruzeiro que tem mostrado capacidade de decisão em momentos de pressão.
Nos minutos finais, o Bragantino tentou reagir e ensaiou uma pressão em busca do empate. O time de Fernando Seabra lançou-se ao ataque, mas encontrou uma defesa bem postada e um Cruzeiro consciente de sua estratégia para segurar o resultado. O apito final consagrou mais uma atuação sólida da equipe mineira, que soube superar os momentos de instabilidade.
O Cruzeiro volta a campo no sábado, às 18h30, para enfrentar o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No domingo, às 18h30, o Red Bull Bragantino recebe o Santos no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO
CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Marquinhos); Wanderson (Gabigol) e Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Laquintana (Henry Mosquera), Eduardo Sasha (Fernando) e Lucas Barbosa. Técnico: Fernando Seabra.
GOLS - Jhon Jhon, aos 25, e Lucas Silva, aos 46 minutos do primeiro tempo; Kaiki Bruno, aos 31 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Cássio, Fabrício Bruno, Gabigol, Lucas Romero, Lucas Silva e Villalba (Cruzeiro); Eduardo Sasha, Fabinho, Gabriel, Lucas Barbosa, Matheus Fernandes e Pedro Henrique.
ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).
RENDA - R$ 1.942.715,30.
PÚBLICO - 35.726 torcedores.
LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).