Cruzeiro duela com o Red Bull Bragantino por 4ª vitória seguida no Brasileirão

Embalado e na briga pela liderança, o Cruzeiro volta a campo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro em busca da quarta vitória seguida. Neste domingo, às 20h30, recebe o Red Bull Bragantino no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O adversário paulista busca recuperação após dois jogos sem vencer. Cerca de 30 mil ingressos já tinham sido vendidos na sexta-feira.

Nas últimas três rodadas, o Cruzeiro superou Internacional (2 a 1), São Paulo (1 a 0) e Bahia (2 a 1), chegando a quatro jogos invicto, pois já vinha de empate por 1 a 1 diante do Mirassol. Com 47 pontos, está no G-4 e quer seguir na cola do líder Flamengo. Como mandante, soma nove vitórias, um empate e duas derrotas.

Para manter o ritmo, o técnico Leonardo Jardim terá o importante retorno do volante Lucas Silva, que cumpriu suspensão. Com isso, Matheus Henrique deve voltar a ficar como opção no banco. O lateral-direito Fagner, lesionado, e o meia Eduardo, ainda suspenso após julgamento por expulsão, são os únicos desfalques.

Jardim comemorou a vitória diante do Bahia, que deu opções para a reta final da temporada. "Pela primeira vez na temporada conseguimos tirar o pessoal do banco e ganhar o jogo de virada. E isto, para nós, é importante. Acredito que estamos aumentando o número de soluções no plantel e estou muito satisfeito."

Já o Red Bull Bragantino, após boa vitória contra o Fluminense, por 4 a 2, que encerrou sequência de seis derrotas, não conseguiu consolidar a reação. Foi goleado pelo Botafogo, por 4 a 1, e depois empatou em casa com o lanterna Sport, por 1 a 1. Com 31 pontos, ainda conta com o excelente desempenho no início da competição para aparecer no meio da tabela, mas a "gordura" está acabando.

Para voltar a vencer, o técnico Fernando Seabra terá à disposição o atacante Thiago Borbas, recuperado de um edema na coxa. Entretanto, ainda não se sabe se será titular. O lateral-direito Agustin Sant'Anna e o meia Bruno Praxedes ainda fazem trabalho de transição e não devem ser relacionados. O departamento médico segue com Eduardo, Isidro Pitta, Davi Gomes e Juninho Capixaba.

Seabra ficou chateado com o último empate, mas pediu a manutenção do desempenho. "Quando você tem um desempenho bom, grande produção, e deixa escapar a vitória, o sentimento é muito ruim, muito negativo, de muita frustração. Mas precisamos manter o nível de atuação."

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X RED BULL BRAGANTINO

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Laquintana. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).