Topo

Esporte

Criciúma vence CRB em jogo complicado e permanece bem no G-4 da Série B

Criciúma

21/09/2025 18h12

O Criciúma venceu o CRB por 1 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Gui Lobo, ainda no primeiro tempo, garantindo três pontos importantes na briga pelo acesso. A presença da torcida também fez diferença, com mais de dez mil pessoas empurrando os catarinenses do início ao fim.

Após nova vitória, o Criciúma chegou aos 46 pontos e ocupa a terceira posição, dentro do G-4 ao lado de Goiás, Coritiba e Novorizontino. O CRB permaneceu com 37 pontos e aparece na 10ª colocação, distante do grupo dos quatro primeiros colocados.

O primeiro tempo apresentou equilíbrio, mas foi o Criciúma quem conseguiu transformar a posse de bola em vantagem. Depois de um início de jogo estudado, a equipe catarinense encontrou o gol em uma jogada de bola parada aos 21 minutos.

Jhonata Robert cobrou falta, a bola explodiu na trave e sobrou para Gui Lobo, que mostrou oportunismo ao chutar forte e abrir o placar para os donos da casa. Após o gol, o time da casa controlou bem as ações, enquanto o CRB buscava espaços principalmente em finalizações de média distância.

Na etapa final, o Criciúma teve a chance de ampliar. Aos 14 minutos, Nicolas foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, mas parou na defesa de Matheus Albino, que saltou no canto esquerdo para evitar o segundo gol.

O lance deu novo fôlego ao CRB, que tentou pressionar e chegou a assustar em bola aérea com Crystopher, defendida por Alisson. O Criciúma, no entanto, administrou o resultado e quase ampliou em erro de saída da defesa adversária, mas Nicolas mandou para fora.

Na sequência da competição, o CRB volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP, às 19h, no estádio Rei Pelé. Já o Criciúma joga na quinta-feira (25), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira, em confronto direto dentro do G-4.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 0 CRB

CRICIÚMA - Alisson; Marcinho, Rodrigo, Lucas Dias e Felipinho (Yan Souto); Léo Naldi (Matheus Trindade), Gui Lobo e Jhonata Robert (Juninho); Diego (Borasi) e Nicolas (Jean Carlos). Técnico: Eduardo Baptista.

CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro; Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher (Gegê) e Danielzinho (Giovanni); Dadá Belmonte (William Pottker), Barceló (Breno Herculano) e Thiaguinho (Douglas Baggio). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL - Gui Lobo, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Henri, Higor Meritão e Crystopher (CRB).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

PÚBLICO - 10.315 torcedores.

RENDA - R$ 201.740,00.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Miguelito marca, América-MG ganha e deixa o Coritiba fora da liderança da Série B

Criciúma bate CRB e emenda sétimo jogo de invencibilidade pela Série B

Criciúma vence CRB em jogo complicado e permanece bem no G-4 da Série B

Mirassol vence o Juventude e garante volta ao G4 do Brasileirão

Spaten Fight Night: Aniversariante, Popó recebe bolo surpresa em treino aberto no Rio de Janeiro

América-MG vence com gol de Miguelito, deixa Z4 e impede Coritiba de ser líder da Série B

Barcelona vence Getafe com tranquilidade e permanece na caça do líder Real Madrid em La Liga

Mirassol resolve no primeiro tempo, vence Juventude e se mantém no G-4

Barcelona vence Getafe e segue na caça pelo líder Real Madrid no Espanhol

Inter de Milão bate Sassuolo e volta a vencer no Italiano

Jean Silva desabafa sobre polêmicas antes da derrota para Diego Lopes