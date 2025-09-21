Criciúma vence CRB em jogo complicado e permanece bem no G-4 da Série B
O Criciúma venceu o CRB por 1 a 0 na tarde deste domingo, no estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Gui Lobo, ainda no primeiro tempo, garantindo três pontos importantes na briga pelo acesso. A presença da torcida também fez diferença, com mais de dez mil pessoas empurrando os catarinenses do início ao fim.
Após nova vitória, o Criciúma chegou aos 46 pontos e ocupa a terceira posição, dentro do G-4 ao lado de Goiás, Coritiba e Novorizontino. O CRB permaneceu com 37 pontos e aparece na 10ª colocação, distante do grupo dos quatro primeiros colocados.
O primeiro tempo apresentou equilíbrio, mas foi o Criciúma quem conseguiu transformar a posse de bola em vantagem. Depois de um início de jogo estudado, a equipe catarinense encontrou o gol em uma jogada de bola parada aos 21 minutos.
Jhonata Robert cobrou falta, a bola explodiu na trave e sobrou para Gui Lobo, que mostrou oportunismo ao chutar forte e abrir o placar para os donos da casa. Após o gol, o time da casa controlou bem as ações, enquanto o CRB buscava espaços principalmente em finalizações de média distância.
Na etapa final, o Criciúma teve a chance de ampliar. Aos 14 minutos, Nicolas foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, mas parou na defesa de Matheus Albino, que saltou no canto esquerdo para evitar o segundo gol.
O lance deu novo fôlego ao CRB, que tentou pressionar e chegou a assustar em bola aérea com Crystopher, defendida por Alisson. O Criciúma, no entanto, administrou o resultado e quase ampliou em erro de saída da defesa adversária, mas Nicolas mandou para fora.
Na sequência da competição, o CRB volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP, às 19h, no estádio Rei Pelé. Já o Criciúma joga na quinta-feira (25), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira, em confronto direto dentro do G-4.
FICHA TÉCNICA
CRICIÚMA 1 X 0 CRB
CRICIÚMA - Alisson; Marcinho, Rodrigo, Lucas Dias e Felipinho (Yan Souto); Léo Naldi (Matheus Trindade), Gui Lobo e Jhonata Robert (Juninho); Diego (Borasi) e Nicolas (Jean Carlos). Técnico: Eduardo Baptista.
CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro; Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher (Gegê) e Danielzinho (Giovanni); Dadá Belmonte (William Pottker), Barceló (Breno Herculano) e Thiaguinho (Douglas Baggio). Técnico: Eduardo Barroca.
GOL - Gui Lobo, aos 22 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Henri, Higor Meritão e Crystopher (CRB).
ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).
PÚBLICO - 10.315 torcedores.
RENDA - R$ 201.740,00.
LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).