Criciúma bate CRB e emenda sétimo jogo de invencibilidade pela Série B

Neste domingo, o Criciúma venceu o CRB por 1 a 0, em jogo disputado no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme Teixeira marcou o único gol da partida.

Situação da tabela

Com o triunfo, o Criciúma chegou à sétima partida de invencibilidade na Série B. A equipe catarinense chegou aos 46 pontos e subiu para a terceira posição. Por sua vez, o CRB segue em décimo lugar, com 37.

VITÓRIAAAAA DO TIGREEE!! ?? ? Celso da Luz | CEC pic.twitter.com/LjMTe17D5y ? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) September 21, 2025

? Resumo do jogo

CRICIÚMA 1 x 0 CRB



? Competição: Série B - 27ª rodada



?? Local: Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)



? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 16h (de Brasília)

Gols



? Guilherme Teixeira, aos 22? do 1ºT. (Criciúma)

Como foi o jogo?

O Criciúma abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após falta cobrada por Jhonata Robert, Guilherme Lobo aproveitou o rebote do goleiro e abriu o placar.

Na etapa complementar, o CRB foi para cima e quase empatou. Aos 17 minutos, Nicolas cobrou pênalti, mas parou em grande defesa de Matheus Albino, que acertou o canto e evitou o gol da equipe alagoana. Na reta final, aos 48, Fábio Alemão perdeu chance sem goleiro e não conseguiu sair do Heriberto Hulse com um ponto.

Próximos jogos

Criciúma

A equipe catarinense visita o Coritiba, no Couto Pereira, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O jogo é valido pela 28ª rodada da Série B.

CRB

Também pela 28ª rodada da Série B, o CRB recebe o Botafogo-SP, no Rei Pelé. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h.