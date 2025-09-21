Crespo diz que duelo com LDU é mental e esbanja confiança: 'Vamos ganhar'

Apesar da derrota para o Santos no Brasileirão, Hernán Crespo demonstrou confiança para a partida decisiva do São Paulo contra a LDU (EQU), nas quartas de final da Copa Libertadores.

Após perder por 2 a 0 em Quito, o São Paulo recebe os equatorianos no MorumBis na próxima quinta, às 19h30 (de Brasília), precisando vencer por, no mínimo, dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis.

O que aconteceu

Para Hernán Crespo, o jogo de quinta exige mais um preparo mental do que físico. Neste sentido, ele acredita que os jogadores vão desempenhar um bom papel.

O treinador apontou que uma virada do São Paulo seria 'épica'. Crespo ressaltou que gostaria de ter uma noite 'histórica' com os comandados.