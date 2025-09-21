Topo

Esporte

Crespo diz que duelo com LDU é mental e esbanja confiança: 'Vamos ganhar'

do UOL

Colaboração para o UOL

21/09/2025 23h27

Apesar da derrota para o Santos no Brasileirão, Hernán Crespo demonstrou confiança para a partida decisiva do São Paulo contra a LDU (EQU), nas quartas de final da Copa Libertadores.

Após perder por 2 a 0 em Quito, o São Paulo recebe os equatorianos no MorumBis na próxima quinta, às 19h30 (de Brasília), precisando vencer por, no mínimo, dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis.

O que aconteceu

Para Hernán Crespo, o jogo de quinta exige mais um preparo mental do que físico. Neste sentido, ele acredita que os jogadores vão desempenhar um bom papel.

Relacionadas

Portuguesa bate time de Romário em final e atletas provocam com pizza

Inter demite técnico Roger Machado após derrota no Gre-Nal

Flamengo empata com Vasco e vê gordura em relação ao Palmeiras diminuir

O treinador apontou que uma virada do São Paulo seria 'épica'. Crespo ressaltou que gostaria de ter uma noite 'histórica' com os comandados.

Quinta será um jogo mental, de vontade. Vamos chegar bem. [...] Não posso convencer ninguém. O torcedor tem que acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas: a gente passar ou ser eliminado. Se a gente passa, será histórico, épico. Eu gostaria de viver algo assim. [...] A gente vai ganhar [da LDU], a gente vai passar de fase.
Hernán Crespo

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Brasileirão é prioridade? Colunistas veem incoerência no Flamengo

Ano do Fla pode ir 'para o vinagre': Colunistas debatem vaias após empate

Trajano: Santos cumpriu obrigação ao vencer São Paulo reserva

Vojvoda lamenta lesão de Neymar no Santos: 'Perdemos nosso líder'

Veja todos os gols da 24ª rodada do Brasileirão

Após derrota, Crespo vê São Paulo forte para jogo da Libertadores e diz: "Vamos ganhar"

São Paulo 'vai ganhar' e avançar na Libertadores, assegura Crespo após perder para o Santos

Escobar recebe terceiro amarelo e vira desfalque para o Santos

Santos: Vojvoda celebra 1ª vitória e elogia espírito de luta

Vojvoda prega Santos 'mirando para cima' e espera que vitória tire ansiedade do setor ofensivo

Crespo diz que duelo com LDU é mental e esbanja confiança: 'Vamos ganhar'