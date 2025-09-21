Crespo diz que duelo com LDU é mental e esbanja confiança: 'Vamos ganhar'
Apesar da derrota para o Santos no Brasileirão, Hernán Crespo demonstrou confiança para a partida decisiva do São Paulo contra a LDU (EQU), nas quartas de final da Copa Libertadores.
Após perder por 2 a 0 em Quito, o São Paulo recebe os equatorianos no MorumBis na próxima quinta, às 19h30 (de Brasília), precisando vencer por, no mínimo, dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis.
O que aconteceu
Para Hernán Crespo, o jogo de quinta exige mais um preparo mental do que físico. Neste sentido, ele acredita que os jogadores vão desempenhar um bom papel.
O treinador apontou que uma virada do São Paulo seria 'épica'. Crespo ressaltou que gostaria de ter uma noite 'histórica' com os comandados.
Quinta será um jogo mental, de vontade. Vamos chegar bem. [...] Não posso convencer ninguém. O torcedor tem que acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas: a gente passar ou ser eliminado. Se a gente passa, será histórico, épico. Eu gostaria de viver algo assim. [...] A gente vai ganhar [da LDU], a gente vai passar de fase.
Hernán Crespo