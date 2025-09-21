Topo

Crespo deve poupar titulares do São Paulo para clássico com Santos? Vote!

21/09/2025 06h00

O São Paulo de Hernán Crespo entra em campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Santos, pelo Brasileirão. Apesar da importância do clássico diante do rival, o Tricolor já tem no radar a decisão contra a LDU, pela Libertadores, marcada para a próxima quinta-feira (25), às 19h, no Morumbis. Na ocasião, a equipe precisará reverter o prejuízo de 2 a 0 sofrido no jogo de ida, no Equador.

A dura derrota em Quito abre a possibilidade de Crespo poupar alguns de seus titulares no confronto contra o Santos, visando preservá-los fisicamente. A ideia é ter todos os principais jogadores descansados para o duelo decisivo diante da LDU, no qual o Tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença para avançar diretamente à semifinal da competição continental.

A situação atual remete ao que aconteceu nas oitavas de final, quando o São Paulo enfrentou o Atlético Nacional. Após empatar sem gols no jogo de ida, o Tricolor teve que viajar para Recife, onde encarou o Sport, poucos dias antes do confronto decisivo pela Libertadores.

Na ocasião, Crespo levou a campo uma escalação bastante alternativa. Ele promoveu, ao todo, a entrada de seis jogadores formados em Cotia no time titular. Houve uma mudança, ainda, no esquema tático: o costumeiro 3-5-2 deu lugar ao 4-3-3, com Dinenno no comando do ataque.

