Corinthians volta a ser apático no Brasileiro e se torna 2º time batido pelo lanterna Sport

Depois de duas vitórias e um empate, sua melhor sequência no Brasileirão até aqui, o Corinthians voltou a mostrar debilidade na competição e perdeu por 1 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro, ao sofrer gol de Matheusinho. O resultado da 24ª rodada foi apenas a segunda vitória do time pernambucano, que ocupa a lanterna com 14 pontos e até então havia vencido apenas o Grêmio. Além disso, não vencia em casa há 13 partidas, desde que bateu o Santa Cruz na semifinal do Estadual.

Derrotado pelo dono da pior campanha do campeonato, o time do Parque São Jorge perdeu a oportunidade de se colocar em uma situação mais confortável. Com 29 pontos, está em décimo lugar, a sete pontos do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Integrante das semifinais da Copa do Brasil, que serão disputadas apenas em dezembro, não tem conseguido mostrar no Brasileiro a mesma bravura vista no torneio em que eliminou o rival Palmeiras nas oitavas.

Fora das competições continentais, os dois times jogam no próximo final de semana. O Corinthians enfrenta o Flamengo, domingo, dia 28, na Neo Química Arena, um dia após o Sport desafiar o Fortaleza, no sábado.

Mais uma vez, o Corinthians foi a campo sem poder usar o seus três principais jogadores ofensivos ao mesmo tempo. Yuri Alberto começou como titular pela primeira vez desde que se recuperou de cirurgia para tratar hérnia inguinal, porém sem a companhia de Memphis Depay, com edema na coxa direita, e Rodrigo Garro, em tratamento após sofrer lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Dorival não contava também com o jovem em ascensão Gui Negão, suspenso, por isso completou o ataque com Vitinho. Com uma linha de três na defesa, de modo que Matheuzinho e Bidu atuavam como alas, o time alvinegro não teve muito sucesso em explorar os flancos do campo na Ilha do Retiro.

Tampouco foi capaz de encontrar espaços pelo meio, onde Breno Bidon era sobrecarregado na função de criador e penava para se desvencilhar da marcação. Na segunda metade do primeiro tempo, o panorama mudou e o Corinthians passou a criar mais.

Quando mostrou mais presença ofensiva, na marcação da saída rubro-negra, Bidon conseguiu um desarme perto da área e colocar a bola na trave. Também deu um passe para Vitinho finalizar com perigo.

O Sport, que foi bem em conter o avanço dos alas do time do Parque São Jorge, teve baixa produção ofensiva e não mostrou muito mais do que a bola parada como opção construtiva. Zé Lucas balançou a rede, de cabeça, ainda aos dez minutos de jogo, após cobrança de falta e desvio de Derick. O gol, contudo, foi anulado porque Luan Cândido, impedido, participou da jogada ao atrapalhar o zagueiro Gustavo Henrique.

Abrir mão de uma construção mais cuidadosa na busca por espaços custou caro ao Corinthians no início do segundo tempo, quando um chutão do campo de defesa deixou a bola com o ataque pernambucano. A jogada, com participação importante do garoto Zé Lucas, de apenas 17 anos, terminou em gol de Matheusinho, que limpou dois dentro da área, chutou e viu Hugo aceitar.

O Sport ainda teve alguns lampejos ofensivos antes de ver o Corinthians dominar a partida, porém sem organização. Foram muitos erros no ataque. Talles Magno e Romero, que entraram na reta final, pouco acrescentaram. A apatia corintiana só foi dissipada no âmbito da confusão, não do futebol, quando Matheus Bidu empurrou Derick com a bola fora de jogo e iniciou um momento de caos nos minutos que antecederam o apito final.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 0 CORINTHIANS

SPORT - Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas (Lucas Kal), Hyoran (Atencio) e Matheusinho (Chrystian Barletta); Léo Pereira (Igor Cariús) e Derick Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

CORINTHIANS - Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri (Raniele); Matheuzinho (Hugo), José Martínez (Talles Magno), Maycon (Dieguinho), Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho (Ángel Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Matheusinho, aos quatro minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel, Matheusinho, Derick Lacerda e Ramon Menezes (Sport); Matheus Bidu (Corinthians).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 25.504 presentes.

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).