Corinthians perde do lanterna Sport pelo Brasileiro e vê fim de série invicta
Neste domingo, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Sport na Ilha do Retiro, foi superado por 1 a 0 e teve sua sequência invicta encerrada. Matheusinho foi quem balançou as redes para os donos da casa.
Situação na tabela
Com o resultado, o Corinthians permaneceu com 29 pontos, na 10ª colocação da tabela. De quebra, ainda perdeu sua invencibilidade, que chegava a cinco jogos (quatro vitórias e um empate). Caso vencesse, alcançaria a maior sequência de jogos sem ser superado desde a chegada do treinador Dorival Júnior.
Do outro lado, ao vencer, o Sport alcançou 14 somados, mas continua na 20ª e última posição. Este resultado representou a segunda vitória (primeira como mandante) do time comandado por Daniel Paulista em 22 compromissos. O Leão da Ilha não triunfava há quatro empates (duas derrotas e dois empates).
Resumo do jogo
?? SPORT 1 x 0 CORINTHIANS ??
Competição: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
Horário: às 17h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Ramon Menezes, Matheusinho, Gabriel Vasconcelos, Derick Lacerda e Zé Lucas (Sport) / Matheus Bidu (Corinthians)
Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
GOL:
Matheusinho, aos 4? do 2ºT (Sport)
?? SPORT
Gabriel Vasconcelos; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera, Hyoran (Atencio) e Zé Lucas (Lucas Kal); Matheusinho (Chrystian Barletta), Léo Pereira (Igor Carius) e Derik Lacerda
Técnico: Daniel Paulista
CORINTHIANS
Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri (Raniele); Matheuzinho (Hugo), Maycon (Dieguinho), José Martínez (Talles Magno), Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho (Romero) e Yuri Alberto
Técnico: Dorival Júnior
Como foi o jogo
O placar foi inaugurado pelo Sport logo aos dez minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Derick Lacerda desviou de cabeça e a bola sobrou nos pés de Zé Lucas, que arrematou de voleio para marcar. No entanto, o VAR detectou impedimento de Luan Cândido, e o tento foi anulado.
Aos 31 minutos da etapa inicial, o Corinthians quase balançou as redes. Ao aproveitar bola sobrada na disputa entre Yuri Alberto e Rivera, Breno Bidon finalizou de primeira, buscando o ângulo esquerdo, mas acertou a trave.
O Sport marcou aos quatro minutos do segundo tempo. Após receber pela ponta direita, Matheusinho cortou três defensores do Corinthians e concluiu alto, sem chances para Hugo Souza. Antes de entrar, a bola desviou no travessão.
Próximo jogo do Corinthians
- Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Próximo jogo do Sport
- Fortaleza x Sport (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 27/09 (sábado), às 16h (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)