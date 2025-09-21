Corinthians perde do lanterna Sport pelo Brasileiro e vê fim de série invicta

Neste domingo, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou o Sport na Ilha do Retiro, foi superado por 1 a 0 e teve sua sequência invicta encerrada. Matheusinho foi quem balançou as redes para os donos da casa.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians permaneceu com 29 pontos, na 10ª colocação da tabela. De quebra, ainda perdeu sua invencibilidade, que chegava a cinco jogos (quatro vitórias e um empate). Caso vencesse, alcançaria a maior sequência de jogos sem ser superado desde a chegada do treinador Dorival Júnior.

Do outro lado, ao vencer, o Sport alcançou 14 somados, mas continua na 20ª e última posição. Este resultado representou a segunda vitória (primeira como mandante) do time comandado por Daniel Paulista em 22 compromissos. O Leão da Ilha não triunfava há quatro empates (duas derrotas e dois empates).

Resumo do jogo

?? SPORT 1 x 0 CORINTHIANS ??

Competição: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro



Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



Horário: às 17h30 (de Brasília)



Cartões Amarelos: Ramon Menezes, Matheusinho, Gabriel Vasconcelos, Derick Lacerda e Zé Lucas (Sport) / Matheus Bidu (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

GOL:

Matheusinho, aos 4? do 2ºT (Sport)

?? SPORT

Gabriel Vasconcelos; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera, Hyoran (Atencio) e Zé Lucas (Lucas Kal); Matheusinho (Chrystian Barletta), Léo Pereira (Igor Carius) e Derik Lacerda



Técnico: Daniel Paulista

CORINTHIANS

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri (Raniele); Matheuzinho (Hugo), Maycon (Dieguinho), José Martínez (Talles Magno), Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho (Romero) e Yuri Alberto



Técnico: Dorival Júnior

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pelo Sport logo aos dez minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Derick Lacerda desviou de cabeça e a bola sobrou nos pés de Zé Lucas, que arrematou de voleio para marcar. No entanto, o VAR detectou impedimento de Luan Cândido, e o tento foi anulado.

Aos 31 minutos da etapa inicial, o Corinthians quase balançou as redes. Ao aproveitar bola sobrada na disputa entre Yuri Alberto e Rivera, Breno Bidon finalizou de primeira, buscando o ângulo esquerdo, mas acertou a trave.

O Sport marcou aos quatro minutos do segundo tempo. Após receber pela ponta direita, Matheusinho cortou três defensores do Corinthians e concluiu alto, sem chances para Hugo Souza. Antes de entrar, a bola desviou no travessão.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Próximo jogo do Sport