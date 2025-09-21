Corinthians busca repetir feito contra o Sport sem protagonista do 1º turno

O Corinthians enfrenta o Sport neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de repetir o feito do primeiro turno, quando venceu o rival por 2 a 1 na Neo Química Arena. Naquela ocasião, Memphis Depay foi o grande protagonista da virada, mas desta vez não estará à disposição de Dorival Júnior.

O duelo, disputado em 19 de abril, ficou marcado como o único em que o holandês marcou dois gols em 2025 até o momento. O Sport abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Sérgio Oliveira finalizando cruzamento de Hereda.

Logo no início da etapa final, Memphis deixou tudo igual em jogada com Yuri Alberto. Pouco depois, aos 16 minutos, voltou a marcar ao tabelar com Leo Maná e contar com desvio em João Silva antes da bola balançar as redes.

Sem o camisa 10, que se recupera de um edema na coxa direita, Dorival terá de encontrar outra solução ofensiva. As opções passam por Vitinho, Romero, Kayky e Talles Magno, todos candidatos a formar dupla com Yuri Alberto.

Na tabela, o Corinthians ocupa a décima colocação, com 29 pontos, e tenta se manter firme na briga por uma vaga na zona de classificação à próxima Libertadores. O Sport, por sua vez, soma 27 pontos e aparece na 14ª posição, ainda próximo da zona de rebaixamento.

Mesmo sem seu protagonista do 1º turno - e sem a chance de repetir o brilho de Memphis em sua noite mais inspirada da temporada -, o Timão busca mais três pontos para seguir embalado no Brasileirão.