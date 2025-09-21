Topo

Contra o Sport, quem deve ser o parceiro de Yuri no ataque do Corinthians?

21/09/2025 06h00

A comissão técnica do Corinthians terá de encontrar uma nova formação ofensiva para enfrentar o Sport, neste sábado, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com Memphis Depay lesionado e Gui Negão suspenso, a dúvida gira em torno de quem será escalado ao lado de Yuri Alberto no comando de ataque.

Entre as opções, Vitinho aparece como alternativa, já que vem recebendo mais espaço sob o comando de Dorival Júnior. Desde a sua chegada, disputou cinco partidas (ainda sem participações em gols registradas). Nas quatro primeiras, entrou ao longo do jogo, mas diante do Fluminense, recebeu a primeira chance como titular.

O mais experiente do grupo é Romero. O atacante paraguaio, porém, não participa de um gol desde o dia 24 de abril, quando marcou contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana. Ele não é titular desde agosto e, nas últimas seis partidas, entrou em campo em quatro - sempre saindo do banco - e ficou sem atuar nas outras duas.

Kayky também surge como possibilidade. O jovem tem conquistado minutos na equipe principal e foi titular em quatro das últimas seis partidas disputadas. Apesar do espaço maior, ainda não marcou gols nem deu assistências.

Já Talles Magno balançou as redes pela última vez em julho, no triunfo sobre o Ceará, fora de casa. Desde então, tem alternado entre atuações como titular e entradas ao longo dos jogos, mas não voltou a participar diretamente de gols.

