Como treinador do São Paulo, Crespo busca 1ª vitória contra o Santos em Brasileiros

21/09/2025 07h00

Neste domingo, Hernán Crespo busca sua primeira vitória sobre o Santos no comando do São Paulo em jogos válidos pelo Brasileirão. Em sua primeira passagem pelo Tricolor, o técnico enfrentou o rival em duas oportunidades pela competição nacional, somando um empate e uma derrota.

O primeiro confronto aconteceu em junho de 2021, com vitória santista por 2 a 0. Marinho e Gabriel Pirani marcaram os gols do Peixe naquela ocasião.

Já no segundo duelo, em outubro do mesmo ano, as equipes empataram por 1 a 1 no Morumbis. Jonathan Calleri, de pênalti, fez o gol do São Paulo, enquanto Carlos Sánchez marcou para o Santos.

A única vitória de Crespo sobre o Santos ocorreu pelo Paulistão de 2021, quando o São Paulo goleou o rival por 4 a 0. Os gols foram marcados por Gabriel Sara, Luan Peres (contra), Pablo e Danilo Neves.

Desde seu retorno, Crespo acumula nove vitórias, três empates e quatro derrotas no comando da equipe paulista.

O Tricolor chega embalado para o clássico, após vencer o Botafogo na última rodada do Brasileirão ? resultado que manteve o time no pelotão de frente, com 35 pontos, ocupando a sétima colocação.

Confira as partidas de Crespo contra o Santos:

20/06/2021 - Santos 2 x 0 São Paulo

7/10/2021 - São Paulo 1 x 1 Santos

