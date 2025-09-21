Com Yuri e Vitinho, Corinthians está escalado para pegar o Sport; veja

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Sport, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Com desfalques no setor, Dorival Júnior optou por escalar a dupla de atacantes Yuri Alberto e Vitinho. A bola rola logo mais, a partir das 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

O Timão vive um bom momento sob o comando do treinador. O time, além de se classificar à semifinal da Copa do Brasil, está invicto há quatro jogos na atual temporada. Neste período, são quatro vitórias e um empate. A equipe ocupa o nono lugar da Série A, com 29 pontos, e começa a se colocar na disputa por uma vaga no G6.

Para o jogo de hoje, Dorival não conta com o meia Rodrigo Garro, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, e com o atacante Gui Negão, suspenso. André Carrillo, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo, Memphis, com um edema na coxa direita, e Charles, em transição física, completam a lista de desfalques do Timão.

Em contrapartida, o volante José Martínez, recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo, e o meio-campista Breno Bidon, que cumpriu suspensão na última rodada, voltam a ficar à disposição. O volante Raniele também voltou a ser relacionado, mas começa no banco de reservas.

Desta forma, o Alvinegro entra em campo com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

O Sport, por sua vez, faz uma péssima campanha no Brasileirão. O Leão da Ilha venceu somente uma partida na competição e amarga a lanterna, com 11 pontos conquistados.

Escalação Sport: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera, Hyoran e Zé Lucas; Matheusinho, Léo Pereira e Derik Lacerda.