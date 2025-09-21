Com gol no fim, Cuiabá vence e impede Chapecoense de entrar no G4 da Série B

Neste domingo, o Cuiabá venceu a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jader marcou o único gol da partida.

Situação da tabela

O Cuiabá chegou aos 41 pontos e subiu para a sétima posição da Série B. Por sua vez, a Chapecoense perdeu a chance de entrar no G4, e segue em sexto lugar, com os mesmos 41 - dois a menos que o Novorizontino, quarto colocado.

? Resumo do jogo

? CUIABÁ 1 x 0 CHAPECOENSE ?



? Competição: Série B - 27ª rodada



?? Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols



? Jader, aos 42? do 2ºT (Cuiabá)

O gol

Após domínio da Chapecoense ao decorrer dos dois tempos, foi o Cuiabá que abriu o placar aos 42 minutos do segundo tempo. Denilson passou para Max, que arriscou de fora da área. No meio do caminho, a bola encontrou Jader, que bateu forte e fez o único gol da partida.

Próximos jogos

Cuiabá

A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Vila Nova-GO, pela 28ª rodada da Série B.

Chapecoense

Também pela 28ª rodada da Série B, a Chapecoense recebe o Avaí nesta quinta-feira, às 21h35.