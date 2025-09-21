Topo

CBF discute fair play financeiro com a Conmebol e faz reaproximação

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol Imagem: Divulgação/Conmebol
21/09/2025 13h29

A reunião que o presidente da CBF, Samir Xaud, teve com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, na sexta-feira, serviu para um passo de reaproximação entre as entidades.

E olha que a CBF tinha adotado um tom crítico depois do jogo na Bolívia, em que direcionou à Conmebol a responsabilidade por coibir os problemas na partida, como arbitragem, comportamento de gandulas e da polícia local.

O papo em Assunção levou mais de três horas.

A CBF levou à Conmebol como estão as conversas no Brasil a respeito do fair play financeiro. A entidade sul-americana também quer implementar o projeto para os torneios que organiza.

O lado brasileiro já teve três reuniões do grupo de trabalho com os clubes que aborda o assunto.

A CBF e a Conmebol também querem trabalhar juntas em outras discussões, como aprimoramento da arbitragem e ações de combate ao racismo.

Apesar de querer convencer a Conmebol a mexer nas vagas diretas do Brasil na Libertadores, para tentar reduzir o número de datas dos clubes brasileiros no torneio, a CBF não tratou do assunto calendário desta vez.

A entidade brasileira planeja divulgar o desenho do próprio calendário nas próximas semanas.

