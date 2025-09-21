Topo

Caio Bonfim recupera aliança perdida durante o Mundial de Atletismo de Tóquio

21/09/2025 13h00

Caio Bonfim teve mais um momento marcante após o Mundial de Atletismo de Tóquio. Além de conquistar a medalha de ouro nos 20 km da marcha atlética, o brasileiro reencontrou neste domingo a aliança de casamento que havia perdido durante a prova.

O anel estava na cidade de Osaka e foi encontrado após mobilização da população local, sendo entregue pela organização do evento. A joia tem um significado especial para o marchador, pois foi feita com o ouro de seis alianças dos pais dele, carregando mais de 30 anos de história da família.

Bonfim marcha com a aliança como um amuleto, sempre beijando o anel antes e durante as competições. Além da aliança de casamento, ele também usa outro anel com os nomes dos filhos.

Após perder a joia, o atleta chegou a brincar com a situação: "Acho que minha esposa só vai me perdoar se eu conseguir outro ouro."

Com a recente conquista, Bonfim se tornou o atleta brasileiro com mais medalhas em Campeonatos Mundiais. Ele finalizou a prova em 1h18min35 e somou o quarto pódio na carreira, o maior número para um atleta do país.

