Brasil vence Polônia de virada e conquista Copa das Nações de futsal
Neste domingo, o Brasil conquistou o bicampeonato da Copa das Nações de futsal. No Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção venceu de virada a Polônia por 2 a 1. Matheus e Marcel marcaram os gols dos brasileiros, enquanto Gruby balançou as redes para os poloneses.
A Seleção Brasileira conquistou o torneio com 100% de aproveitamento. Após duas vitórias na fase de grupos, goleou o Paraguai nas semifinais e bateu a Polônia.
Confira todos os jogos da campanha da Seleção
- Brasil 3 x 1 Polônia (grupos)
- Brasil 3 x 1 Guatemala (grupos)
- Brasil 5 x 0 Paraguai (semifinais)
- Brasil 2 x 1 Polônia (final)
Os gols do jogo
Após eliminar a França na semifinal por 3 a 2, a Polônia chegou à decisão contra o Brasil em busca do título inédito.
Aos sete minutos, Gruby abriu o placar ao aproveitar rebote do goleiro Willian. O empate brasileiro veio aos 15, quando Pito fez jogada individual e encontrou Matheus livre no segundo poste para marcar.
O segundo tempo foi equilibrado, mas a Seleção conseguiu a virada aos 17 minutos. Pita ajeitou para Marcel, que chutou forte e garantiu a vitória. A Polônia pressionou no fim, mas não conseguiu reagir.