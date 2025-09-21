Topo

Esporte

Brasil vence Polônia de virada e conquista Copa das Nações de futsal

21/09/2025 20h39

Neste domingo, o Brasil conquistou o bicampeonato da Copa das Nações de futsal. No Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção venceu de virada a Polônia por 2 a 1. Matheus e Marcel marcaram os gols dos brasileiros, enquanto Gruby balançou as redes para os poloneses.

A Seleção Brasileira conquistou o torneio com 100% de aproveitamento. Após duas vitórias na fase de grupos, goleou o Paraguai nas semifinais e bateu a Polônia.

Confira todos os jogos da campanha da Seleção

  • Brasil 3 x 1 Polônia (grupos)

  • Brasil 3 x 1 Guatemala (grupos)

  • Brasil 5 x 0 Paraguai (semifinais)

  • Brasil 2 x 1 Polônia (final)

Os gols do jogo

Após eliminar a França na semifinal por 3 a 2, a Polônia chegou à decisão contra o Brasil em busca do título inédito.

Aos sete minutos, Gruby abriu o placar ao aproveitar rebote do goleiro Willian. O empate brasileiro veio aos 15, quando Pito fez jogada individual e encontrou Matheus livre no segundo poste para marcar.

O segundo tempo foi equilibrado, mas a Seleção conseguiu a virada aos 17 minutos. Pita ajeitou para Marcel, que chutou forte e garantiu a vitória. A Polônia pressionou no fim, mas não conseguiu reagir.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Roger Machado é demitido do Internacional após derrota no Gre-Nal

Athletico-PR bate Vila Nova em casa e coloca pressão no G-4 da Série B

Dorival diz que Sport aproveitou erro do Corinthians e projeta sequência difícil no Brasileiro

Dorival admite dificuldade no Brasileirão, mas promete Corinthians competitivo

Dorival cita 'erro fatal' ao explicar derrota do Corinthians para o Sport

Inter demite técnico Roger Machado após derrota no Gre-Nal

Em casa, Guarani vence Brusque pelo quadrangular final da Série C

Athletico-PR bate Vila Nova, vence a quinta seguida pela Série B e cola no G4

Filipe Luís se defende por usar reservas no Fla x Vasco: 'Perna fresca'

Brasil vence Polônia de virada e conquista Copa das Nações de futsal

Atacante do Inter, Carbonero lamenta derrota no Gre-Nal: "Muita frustração"