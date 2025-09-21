Brasil leva dois ouros em seis pódios no Mundial de natação paralímpica

O Brasil conquistou duas medalhas de ouro no primeiro dia do Mundial de Natação Paralímpica, em Singapura. Carol Santiago foi a campeã na disputa dos 100m costas para a classe S12 (baixa visão). Já Alessandra Oliveira alcançou o topo do pódio nos 100m peito para a classe SB4 (limitações físico-motoras) , com direito a recorde mundial.

A delegação verde e amarela conquistou ainda mais quatro medalhas — uma prata e três bronzes — e está na quarta colocação no quadro de medalhas. O torneio vai até o próximo dia 27.

Carol fez a prova em 1min09s42, o que garantiu o terceiro título dela na prova. Esta foi a 20ª medalha de Carol em mundiais. Ao todo, ela tem 14 ouros, quatro pratas e dois bronzes conquistados em Londres 2019, Ilha da Madeira 2022 e Manchester 2023.

É uma das provas que eu fico mais apreensiva para nadar. Desta vez, estava muito nervosa: os fundamentos, virada, chegada, tudo. Sempre me deixa muito estressada. Quando a gente deu a virada, que eu encostei o pé na parede, veio a empolgação. Não é fácil estar aqui e performar depois de tantos Mundiais e tantas medalhas Carol Santiago, ao site do CPB

Alessandra Oliveira, que tem 17 anos e é a atleta mais jovem da delegação, quebrou o recorde mundial ao completar a prova em 1min43s21. Até então, a melhor marca era da norueguesa Sarah Louise Rung, registrado em julho de 2014, na Noruega.

Alessandra Oliveira, ouro nos 100m peito no Mundial de natação paralímpica Imagem: Marcello Zambrana/CPB

"É recorde mundial que a gente está falando. Não caiu a ficha ainda. Ano passado foi muito difícil [quando não se classificou para os Jogos de Paris]. Essa temporada também foi um pouco difícil. Mas é um sentimento de muita alegria. No Brasil e no Parapan também foi final direta. Então, estou acostumada com isso. Mas, juntamente à comissão, a gente vem treinando muito forte eliminatórias e final, para o caso de precisar. E não precisou. Dei tudo na final e estou muito feliz", celebrou Alessandra, ao site do CPB.

A primeira medalha do Brasil nesta edição do Mundial foi de Samuel Oliveira, o Samuka, que conquistou o bronze nos 50m livre da classe S5 (comprometimento físico-motor).

Gabriel Bandeira levou a prata nos 200m livre para a classe S14 (deficiência intelectual), e Thomaz Matera o bronze nos 50m livre para a classe S11 (cegos). Patrícia Pereira ficou com o bronze nos 50m peito para a classe SB3.

Em Singapura, o Brasil conta com 29 nadadores, 16 homens e 13 mulheres. A melhor campanha brasileira nos Mundiais de natação paralímpica foi em 2022, na Ilha da Madeira, em Portugal. Na ocasião, foram 53 medalhas, com 19 de ouro, 10 de prata e 24 de bronze, e a terceira colocação do quadro de medalhas do evento — atrás de Estados Unidos e Itália.

Brasileiros nas finais de hoje (21)

Alessandra Oliveira

50 metros feminino S5 -- 4º Lugar - 41s59

50m peito SB4 -- Ouro - 1min43s21

Douglas Matera

100m costas S12 -- 5º Lugar - 1min04s24

Gabriel Bandeira

200m livre S14 -- Prata - 1min52s03

Lídia Cruz

50m peito SB3 -- 7º lugar - 1min02s02

Patrícia Pereira

50m peito SB3 -- Bronze - 57s60

Samuel Oliveira

50m livre S5 -- Bronze - 31s67

Thomaz Matera

50m livre S11 -- Bronze - 26s11