Borussia Dortmund vence Wolfsburg e fica na cola do Bayern no Alemão
Pela 5ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund venceu o Wolfsburg por 1 a 0 neste domingo, no Signal Iduna Park. O gol do triunfo foi marcado por Karim Adeyemi.
Situação da Tabela
O Borussia dorme na vice-liderança do Campeonato, acumulando 10 pontos depois da vitória neste domingo - dois atrás do líder Bayern de Munique. O Wolfsburg, por sua vez, ocupa o 12° lugar, com 5 pontos.
? Resumo do jogo
? Borussia Dortmund x Wolfsburg ?
? Competição: Campeonato Alemão
?? Local: Signal Iduna Park
? Data: 21 de agosto de 2025 (domingo)
? Horário: 14h30 (de Brasília)
Gol
? Karim Adeyemi, aos 20? do 1ºT (Borussia Dortmund)
Como foi o jogo?
O Dortmund abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após erro na saída de bola do Wolfsburg, Adeyemi aproveitou e acertou um chute de fora da área para balançar as redes. Aos 34 minutos, Maximilian Beier teve a chance de ampliar a vantagem com um toque de cabeça, mas mandou para fora.
No segundo tempo, o Wolfsburg quase empatou aos 13 minutos. Maximilian Arnold lançou para a área e Konstantinos Koulierakis acabou finalizando de frente para o gol, mas a bola não entrou. Assim, a partida fecha com o triunfo do Dortmund.
Próximos jogos
Borussia Dortmund
- Mainz 05 x Dortmund (5ª rodada do Campeonato Alemão)
- Data e horário: 27/09 (sábado) às 10h30 (de Brasília)
- Local: MEWA Arena
Wolfsburg
- Wolfsburg x Leipzig (5ª rodada do Campeonato Alemão)
- Data e horário: 27/09 (quarta-feira) às 10h30
- Local: Volkswagen Arena
Veja outros resultados do Campeonato Alemão neste domingo
- Frankfurt 3 x 4 Union Berlin
- Leverkusen 1 x 1 B. Monchengladbach.