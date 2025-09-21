Topo

Esporte

Borussia Dortmund vence Wolfsburg e fica na cola do Bayern no Alemão

21/09/2025 16h32

Pela 5ª rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund venceu o Wolfsburg por 1 a 0 neste domingo, no Signal Iduna Park. O gol do triunfo foi marcado por Karim Adeyemi.

Situação da Tabela

O Borussia dorme na vice-liderança do Campeonato, acumulando 10 pontos depois da vitória neste domingo - dois atrás do líder Bayern de Munique. O Wolfsburg, por sua vez, ocupa o 12° lugar, com 5 pontos.

? Resumo do jogo

? Borussia Dortmund x Wolfsburg ?

? Competição: Campeonato Alemão

?? Local: Signal Iduna Park

? Data: 21 de agosto de 2025 (domingo)

? Horário: 14h30 (de Brasília)

Gol

? Karim Adeyemi, aos 20? do 1ºT (Borussia Dortmund)

Como foi o jogo?

O Dortmund abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após erro na saída de bola do Wolfsburg, Adeyemi aproveitou e acertou um chute de fora da área para balançar as redes. Aos 34 minutos, Maximilian Beier teve a chance de ampliar a vantagem com um toque de cabeça, mas mandou para fora.

No segundo tempo, o Wolfsburg quase empatou aos 13 minutos. Maximilian Arnold lançou para a área e Konstantinos Koulierakis acabou finalizando de frente para o gol, mas a bola não entrou. Assim, a partida fecha com o triunfo do Dortmund.

Próximos jogos

Borussia Dortmund

  • Mainz 05 x Dortmund (5ª rodada do Campeonato Alemão)

  • Data e horário: 27/09 (sábado) às 10h30 (de Brasília)

  • Local: MEWA Arena

Wolfsburg

  • Wolfsburg x Leipzig (5ª rodada do Campeonato Alemão)

  • Data e horário: 27/09 (quarta-feira) às 10h30

  •  Local: Volkswagen Arena

Veja outros resultados do Campeonato Alemão neste domingo

  • Frankfurt 3 x 4 Union Berlin

  • Leverkusen 1 x 1 B. Monchengladbach.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Miguelito marca, América-MG ganha e deixa o Coritiba fora da liderança da Série B

Criciúma bate CRB e emenda sétimo jogo de invencibilidade pela Série B

Criciúma vence CRB em jogo complicado e permanece bem no G-4 da Série B

Mirassol vence o Juventude e garante volta ao G4 do Brasileirão

Spaten Fight Night: Aniversariante, Popó recebe bolo surpresa em treino aberto no Rio de Janeiro

América-MG vence com gol de Miguelito, deixa Z4 e impede Coritiba de ser líder da Série B

Barcelona vence Getafe com tranquilidade e permanece na caça do líder Real Madrid em La Liga

Mirassol resolve no primeiro tempo, vence Juventude e se mantém no G-4

Barcelona vence Getafe e segue na caça pelo líder Real Madrid no Espanhol

Inter de Milão bate Sassuolo e volta a vencer no Italiano

Jean Silva desabafa sobre polêmicas antes da derrota para Diego Lopes