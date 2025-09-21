F1: Bortoleto vê pontos positivos no Azerbaijão em prova 'entediante'

Gabriel Bortoleto fechou o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, na manhã de hoje (21), na 11ª posição, mas fez um balanço com pontos positivos diante das dificuldades da Sauber no cenário da prova.

Sabíamos que ia ser uma corrida difícil. Uma corrida que, para chegar nos pontos, teríamos de ultrapassar alguns carros. A não ser que o pessoal da frente quebrasse. Era bem difícil da gente conseguir entrar nos pontos Bortoleto, à Band

"Mas conseguimos nos manter ali atrás do primeiro stint do [Isack] Hadjar por um tempo, mas é nítido, é um carro [o da Racing Bulls] que desgasta bem menos. Foi isso, eu desgastei um pouco mais que ele. Depois, parei para o outro composto. Consegui passar alguns carros que eu saí atrás no pit stop", completou.

O brasileiro ganhou uma posição na colocação final devido a uma punição a Alex Albon, da Williams. "Mas é uma pena que... Faltou só esse pouquinho. Bom, eu tentei segurar o [carro da] Williams o máximo que dava. Estava forçando bastante, travei um pouco os freios traseiros, acabei passando um pouquinho reto. Mas ele [Albon] tinha punição, então eu também nem tentei lutar muito".

Acabamos ficando na frente de uma Willians. Acho que nossa posição real era ali no 15º, 14ª. No final de semana, não era claro que íamos chegar na posição em que chegamos. Então, isso é positivo já

Bortoleto foi sincero ao avaliar a corrida e admitiu que a pouca perspectiva de pontos deixou a prova "meio entediante".

Foi uma corrida meio... Não entediante porque tive algumas ultrapassagens bem legais, mas entediante no sentido que não dava para lutar por pontos. Eu sabia que eu estava 20 segundos atrás do cara da frente

Sobre os aprendizados no GP do Azerbaijão, o piloto da Sauber indicou uma conjuntura que até então não tinha enfrentado. "Aprendi a andar mais e mais no limite. Estava perto dos muros o tempo inteiro. Acho que em uma corrida, normalmente, você não fica tão assim no risco porque, normalmente, está com uma vantagem ou você controla. Mas, para manter na posição em que estávamos, tinha que estar toda hora muito perto de encostar. Foi uma corrida de desgastes de pneu. É sempre bom ter corridas assim em que você compreende um pouco como cuidar melhor dos pneus".

O brasileiro comentou ainda as expectativas para a próxima corrida, em Singapura. "Continuar desse jeito, em circuito de rua. Acho que a gente tem feito um bom trabalho. Continuar focado, entregando bons resultados para a equipe. E entregar tudo o que o carro deixa a gente entregar. Acho que é isso. Não tem muito segredo".