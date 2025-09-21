Barcelona vence Getafe e segue na caça pelo líder Real Madrid no Espanhol

Neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona duelou com o Getafe no Estadi Johan Cruyff e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Ferran Torres (2) e Dani Olmo.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Barcelona segue na busca pelo líder Real Madrid. A equipe comandada por Flick se encontra na segunda colocação, com 13 pontos conquistados. Já o rival aparece com dois a mais. Já o Getafe seguiu com os mesmos nove pontos, em oitavo.

? Resumo do jogo

? BARCELONA 3 x 0 GETAFE ?

? Competição: sexta rodada do Campeonato Espanhol



?? Local: Estadi Johan Cruyff



? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

? Ferran Torres, aos 15? do 1ºT (Barcelona)

? Ferran Torres, aos 34? do 1ºT (Barcelona)

? Dani Olmo, aos 17? do 2ºT (Barcelona)

Os gols

O placar foi aberto aos 15 minutos do primeiro tempo, com Ferran Torres. O atleta recebeu lindo passe de Dani Olmo e não perdoou.

Aos 34, com assistência de Raphinha, Ferran Torres saiu de frente com o goleiro e completou para as redes.

Dani Olmo, aos 17 da etapa final, recebeu passe para trás de Rashford e, sem goleiro, fechou a conta.

Próximos jogos

Barcelona

Enfrenta o Real Oviedo, na próxima quinta-feira (25), às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol

Getafe