Barcelona vence Getafe e segue na caça pelo líder Real Madrid no Espanhol
Neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona duelou com o Getafe no Estadi Johan Cruyff e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Ferran Torres (2) e Dani Olmo.
Situação da Tabela
Com o resultado positivo, o Barcelona segue na busca pelo líder Real Madrid. A equipe comandada por Flick se encontra na segunda colocação, com 13 pontos conquistados. Já o rival aparece com dois a mais. Já o Getafe seguiu com os mesmos nove pontos, em oitavo.
? Resumo do jogo
? BARCELONA 3 x 0 GETAFE ?
? Competição: sexta rodada do Campeonato Espanhol
?? Local: Estadi Johan Cruyff
? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ? Ferran Torres, aos 15? do 1ºT (Barcelona)
- ? Ferran Torres, aos 34? do 1ºT (Barcelona)
- ? Dani Olmo, aos 17? do 2ºT (Barcelona)
Os gols
O placar foi aberto aos 15 minutos do primeiro tempo, com Ferran Torres. O atleta recebeu lindo passe de Dani Olmo e não perdoou.
Aos 34, com assistência de Raphinha, Ferran Torres saiu de frente com o goleiro e completou para as redes.
Dani Olmo, aos 17 da etapa final, recebeu passe para trás de Rashford e, sem goleiro, fechou a conta.
Próximos jogos
Barcelona
- Enfrenta o Real Oviedo, na próxima quinta-feira (25), às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol
Getafe
- Joga contra o Alavés na próxima quarta-feira (24), às 14h, no Coliseum Alfonso Pérez, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol