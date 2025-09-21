Topo

Esporte

Barcelona vence Getafe e segue na caça pelo líder Real Madrid no Espanhol

21/09/2025 17h55

Neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona duelou com o Getafe no Estadi Johan Cruyff e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Ferran Torres (2) e Dani Olmo.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Barcelona segue na busca pelo líder Real Madrid. A equipe comandada por Flick se encontra na segunda colocação, com 13 pontos conquistados. Já o rival aparece com dois a mais. Já o Getafe seguiu com os mesmos nove pontos, em oitavo.

? Resumo do jogo

? BARCELONA 3 x 0 GETAFE ?

? Competição: sexta rodada do Campeonato Espanhol

?? Local: Estadi Johan Cruyff

? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ? Ferran Torres, aos 15? do 1ºT (Barcelona)

  • ? Ferran Torres, aos 34? do 1ºT (Barcelona)

  • ? Dani Olmo, aos 17? do 2ºT (Barcelona)

Os gols

O placar foi aberto aos 15 minutos do primeiro tempo, com Ferran Torres. O atleta recebeu lindo passe de Dani Olmo e não perdoou.

Aos 34, com assistência de Raphinha, Ferran Torres saiu de frente com o goleiro e completou para as redes.

Dani Olmo, aos 17 da etapa final, recebeu passe para trás de Rashford e, sem goleiro, fechou a conta.

Próximos jogos

Barcelona

  • Enfrenta o Real Oviedo, na próxima quinta-feira (25), às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol

Getafe

  • Joga contra o Alavés na próxima quarta-feira (24), às 14h, no Coliseum Alfonso Pérez, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Miguelito marca, América-MG ganha e deixa o Coritiba fora da liderança da Série B

Criciúma bate CRB e emenda sétimo jogo de invencibilidade pela Série B

Criciúma vence CRB em jogo complicado e permanece bem no G-4 da Série B

Mirassol vence o Juventude e garante volta ao G4 do Brasileirão

Spaten Fight Night: Aniversariante, Popó recebe bolo surpresa em treino aberto no Rio de Janeiro

América-MG vence com gol de Miguelito, deixa Z4 e impede Coritiba de ser líder da Série B

Barcelona vence Getafe com tranquilidade e permanece na caça do líder Real Madrid em La Liga

Mirassol resolve no primeiro tempo, vence Juventude e se mantém no G-4

Barcelona vence Getafe e segue na caça pelo líder Real Madrid no Espanhol

Inter de Milão bate Sassuolo e volta a vencer no Italiano

Jean Silva desabafa sobre polêmicas antes da derrota para Diego Lopes