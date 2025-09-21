Barcelona vence Getafe com tranquilidade e permanece na caça do líder Real Madrid em La Liga

Com um formação inicial diferente da que venceu o Newcastle, fora de casa, na estreia da Champions League, o Barcelona não teve dificuldades para derrotar o Getafe por 3 a 0, gols de Ferran Torres (2) e Dani Olmo, neste domingo pela quinta rodada de La Liga. O time do técnico Hansi Flick chegou aos 13 pontos e permanece na caça ao líder Real Madrid, que tem 100% de aproveitamento.

Os autores dos gols deste domingo não começaram jogando na Inglaterra. Além de balançar as redes duas vezes, Ferran Torres acertou o travessão no primeiro tempo deste domingo. Destaque na vitória sobre o Newcastle, também com 2 gols, Rashford iniciou a partida em Barcelona no banco após se atrasar para um treino, mas entrou segundo tempo no lugar do brasileiro Raphinha.

Como o Barcelona disputa na quinta-feira, contra o Oviedo, pela sexta rodada de La Liga, sua terceira partida em 7 dias, Flick decidiu rodar a equipe. Eric e Christensen formaram o miolo de zaga no lugar de Cubarsi e Araujo. Dani Olmo entrou no meio-campo, e Lewandowski foi titular em La Liga pela primeira vez na temporada, formando um tridente ofensivo com Torres e Raphinha.

Apesar de um bom início de temporada, com 9 pontos em quatro rodadas, o Getafe não suportou o volume de jogo do Barcelona, que abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Dentro da área, Dani Olmo tocou de calcanhar para a finalização de Torres. O atacante de 25 anos ampliou ainda no primeiro tempo após receber assistência de Raphinha em um rápido contra-ataque do Barcelona.

No segundo tempo, Rashford demonstrou muita disposição. O inglês recebeu um lindo lançamento de Casadó, avançou em velocidade à linha de fundo pela direita e cruzou para área, onde Olmo concluiu com tranquilidade aos 18 minutos.

Com o placar definido, o Barcelona tratou de tocar a bola e administrar o placar. O Getafe está em oitavo lugar e busca a reabilitação na quarta-feira, quando recebe o Alavés.