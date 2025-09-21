Topo

Esporte

Bahia volta a falhar na efetividade e vê Ceará mais perigoso em empate

21/09/2025 11h14

Ceará e Bahia empataram por 1 a 1, neste sábado (20), pela 24ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto mostrou estilos diferentes: enquanto o Bahia controlou a posse de bola (67%), o Ceará foi mais objetivo e terminou com maior número de grandes chance e xG (gols esperados) superior. Os baianos completaram o terceiro jogo sem vitória, em uma sequência ruim da equipe.

Bahia dominou a posse, mas não foi letal

Segundo dados da SofaScore, o time baiano trocou mais de 550 passes, contra apenas 257 do Ceará. A equipe de Rogério Ceni concentrou 41% das jogadas pelo meio e chegou a 6 escanteios, mas pecou na efetividade ofensiva.

Apesar da superioridade territorial, o Bahia somou apenas 2 grandes chances, com xG de 1.21, número inferior ao do adversário.

Ceará foi mais direto e perigoso

O Vozão apostou em jogo reativo, com lançamentos longos (48% de acerto) e intensidade nos desarmes ? foram 16 contra apenas 8 do Bahia.

Mesmo com apenas 33% de posse, o time cearense finalizou 15 vezes e criou 3 grandes chances, acumulando um xG de 2.15, quase o dobro do rival.

Goleiros: trabalho equilibrado

Ambos os times pararam em boas defesas: foram 4 intervenções para cada goleiro, mantendo o placar em igualdade.

Nos duelos individuais também houve equilíbrio, com 50% de aproveitamento para cada lado.

Conclusão do jogo

O empate por 1 a 1 reflete o equilíbrio do jogo: o Bahia foi quem mais teve a bola, mas o Ceará foi quem mais chegou perto da vitória.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Clássico francês é adiado e PSG, com 8 indicados, jogará na hora da cerimônia da Bola de Ouro

Organizada do Atlético-MG pressiona elenco após derrota para Botafogo

Onde vai passar Sport x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Empresário afirma que Benoit Saint Denis vs Do Bronx está fora de cogitação

Gallardo confia em virada do River Plate sobre o Palmeiras: 'Difícil, não impossível'

Eficácia faz a diferença para Fluminense superar Vitória no Barradão

Brasil leva dois ouros em seis pódios no Mundial de natação paralímpica

Atlético-MG segue com falhas graves mesmo sob comando de Sampaoli

Jorge Jesus se irrita e perde o sapato ao chutar bola em direção à torcida do Al-Nassr

Bahia volta a falhar na efetividade e vê Ceará mais perigoso em empate

Itália e Bélgica vencem e vão se reencontrar no Mundial de Vôlei Masculino