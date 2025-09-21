Bahia volta a falhar na efetividade e vê Ceará mais perigoso em empate

Ceará e Bahia empataram por 1 a 1, neste sábado (20), pela 24ª rodada do Brasileirão 2025. O confronto mostrou estilos diferentes: enquanto o Bahia controlou a posse de bola (67%), o Ceará foi mais objetivo e terminou com maior número de grandes chance e xG (gols esperados) superior. Os baianos completaram o terceiro jogo sem vitória, em uma sequência ruim da equipe.

Bahia dominou a posse, mas não foi letal

Segundo dados da SofaScore, o time baiano trocou mais de 550 passes, contra apenas 257 do Ceará. A equipe de Rogério Ceni concentrou 41% das jogadas pelo meio e chegou a 6 escanteios, mas pecou na efetividade ofensiva.

Apesar da superioridade territorial, o Bahia somou apenas 2 grandes chances, com xG de 1.21, número inferior ao do adversário.

Ceará foi mais direto e perigoso

O Vozão apostou em jogo reativo, com lançamentos longos (48% de acerto) e intensidade nos desarmes ? foram 16 contra apenas 8 do Bahia.

Mesmo com apenas 33% de posse, o time cearense finalizou 15 vezes e criou 3 grandes chances, acumulando um xG de 2.15, quase o dobro do rival.

Goleiros: trabalho equilibrado

Ambos os times pararam em boas defesas: foram 4 intervenções para cada goleiro, mantendo o placar em igualdade.

Nos duelos individuais também houve equilíbrio, com 50% de aproveitamento para cada lado.

Conclusão do jogo

O empate por 1 a 1 reflete o equilíbrio do jogo: o Bahia foi quem mais teve a bola, mas o Ceará foi quem mais chegou perto da vitória.