Autor do gol da vitória, Kaiki celebra boa fase do Cruzeiro

21/09/2025 22h53

Neste domingo, o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Autor do gol do triunfo, o lateral Kaiki, revelado pela Raposa, celebrou o tento e falou sobre a boa fase da equipe mineira.

"Eu passei por todos os momentos do Cruzeiro. Estou aqui desde os onze anos de idade e viver esse momento maravilhoso com o Cruzeiro é sensacional. Agora é trabalhar para continuar com esse momento bom", disse Kaiki, em entrevista ao Premiere.

Com o jogo truncado no Mineirão, Kaiki aproveitou cruzamento de Matheus Pereira para marcar o gol da vitória do Cruzeiro, aos 32 minutos do segundo tempo.

"Nosso grupo é muito unido. Comemoramos juntos o gol, independente de quem faça. Dedico esse gol a todo o grupo", acrescentou.

Kaiki analisa o jogo

O lateral também falou sobre a dificuldade da partida. O Cruzeiro saiu atrás no placar, mas com gols dele e de Lucas Silva, pôde ficar com os três pontos no Mineirão.

"Conseguimos reagir ainda no primeiro tempo, fizemos o gol e, aí, voltamos para o segundo tempo melhor. Consertamos o que tinha que consertar. Foi um jogo muito difícil, bem complicado", analisou o lateral.

Fase do Cruzeiro

O Cruzeiro subiu para a segunda posição do Brasileirão, com 50 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo. Porém, a equipe mineira tem um jogo a mais que o Rubro-Negro e duas partidas a mais que o terceiro colocado Palmeiras.

Agora, a equipe mineira visita o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileirão.

