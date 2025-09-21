Topo

Esporte

Atlético-MG segue com falhas graves mesmo sob comando de Sampaoli

21/09/2025 11h24

O Atlético-MG - comandado pelo técnico Jorge Sampaoli - voltou de mãos vazias do Rio de Janeiro e reforçou o clima de preocupação sobre a sua atual fase na temporada. Apesar de controlar a posse de bola e acumular números expressivos, o Galo acabou derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo, neste sábado (20), pela 24ª rodada do Brasileirão 2025.

Cartões e faltas

A partida foi marcada pela rígida disciplina: o Botafogo cometeu mais faltas (14 x 9) e terminou o jogo com um jogador a menos após Chris Ramos receber um cartão vermelho. O Atlético, porém, não conseguiu transformar essa vantagem numérica em pressão efetiva nos minutos finais.

Domínio sem efetividade

Com 68% de posse de bola e mais que o dobro de passes (647 x 296), o Atlético tentou ditar o ritmo da partida. Foram 13 finalizações contra 8 do Botafogo, mas a equipe mineira pecou na pontaria e não conseguiu transformar a superioridade em chances claras de gol.

O índice de gols esperados (xG) retrata esse equilíbrio: 0,73 para o Galo contra 0,74 do adversário. No entanto, enquanto os cariocas criaram uma grande chance e aproveitaram, os mineiros não tiveram a mesma precisão.

Defesa sólida do Botafogo

Mesmo pressionado, o Botafogo soube se fechar. Foram 12 desarmes contra 9 do Atlético, além de maior intensidade nos duelos defensivos. O Galo chegou a ter melhor aproveitamento nos desarmes (78% de sucesso), mas esbarrou na organização defensiva alvinegra.

Situação difícil

O resultado frustra o Atlético, que buscava a primeira vitória sob o comando de Jorge Sampaoli. Com o técnico argentino, o Galo tem quatro jogos, com dois empates e duas derrotas.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Em jogo de golaços, São Paulo e Red Bull Bragantino ficam no empate pelo Paulista feminino

São Paulo e Bragantino empatam em duelo de golaços no Paulistão Feminino

Onde vai passar Internacional x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Caio Bonfim recupera aliança perdida durante o Mundial de Atletismo de Tóquio

Há 1 ano, Depay estreava pelo Corinthians com vitória e atuação promissora

Clássico francês é adiado e PSG, com 8 indicados, jogará na hora da cerimônia da Bola de Ouro

Organizada do Atlético-MG pressiona elenco após derrota para Botafogo

Onde vai passar Sport x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Empresário afirma que Benoit Saint Denis vs Do Bronx está fora de cogitação

Gallardo confia em virada do River Plate sobre o Palmeiras: 'Difícil, não impossível'

Eficácia faz a diferença para Fluminense superar Vitória no Barradão