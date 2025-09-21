Atlético-MG segue com falhas graves mesmo sob comando de Sampaoli

O Atlético-MG - comandado pelo técnico Jorge Sampaoli - voltou de mãos vazias do Rio de Janeiro e reforçou o clima de preocupação sobre a sua atual fase na temporada. Apesar de controlar a posse de bola e acumular números expressivos, o Galo acabou derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo, neste sábado (20), pela 24ª rodada do Brasileirão 2025.

Cartões e faltas

A partida foi marcada pela rígida disciplina: o Botafogo cometeu mais faltas (14 x 9) e terminou o jogo com um jogador a menos após Chris Ramos receber um cartão vermelho. O Atlético, porém, não conseguiu transformar essa vantagem numérica em pressão efetiva nos minutos finais.

Domínio sem efetividade

Com 68% de posse de bola e mais que o dobro de passes (647 x 296), o Atlético tentou ditar o ritmo da partida. Foram 13 finalizações contra 8 do Botafogo, mas a equipe mineira pecou na pontaria e não conseguiu transformar a superioridade em chances claras de gol.

O índice de gols esperados (xG) retrata esse equilíbrio: 0,73 para o Galo contra 0,74 do adversário. No entanto, enquanto os cariocas criaram uma grande chance e aproveitaram, os mineiros não tiveram a mesma precisão.

Defesa sólida do Botafogo

Mesmo pressionado, o Botafogo soube se fechar. Foram 12 desarmes contra 9 do Atlético, além de maior intensidade nos duelos defensivos. O Galo chegou a ter melhor aproveitamento nos desarmes (78% de sucesso), mas esbarrou na organização defensiva alvinegra.

Situação difícil

O resultado frustra o Atlético, que buscava a primeira vitória sob o comando de Jorge Sampaoli. Com o técnico argentino, o Galo tem quatro jogos, com dois empates e duas derrotas.