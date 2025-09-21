Atlético de Madrid perde pênalti e empata com Mallorca
O Atlético de Madrid ficou em um frustrante empate por 1 a 1 com o Mallorca, neste domingo, pela La Liga, no Estádio de Son Moix. Os gols saíram apenas na reta final da partida: Conor Gallagher abriu o placar para os visitantes aos 34 minutos do segundo tempo, e Vedat Muriqi empatou para o Mallorca aos 40 da etapa final, de cabeça.
Situação da Tabela
Com o resultado, o Atlético soma apenas 6 pontos em 5 jogos, com uma única vitória, e vive uma campanha decepcionante. Já o Mallorca, com 2 pontos em 5 partidas, segue na zona de rebaixamento.
? Resumo do jogo
? MALLORCA 1 x 1 ATLÉTICO DE MADRID ?
? Competição: Campeonato Espanhol
?? Local: Estádio de Son Moix
? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 11h15 (de Brasília)
Gols
- ? Conor Gallagher, aos 34?do 2ºT
- ? Vedat Muriqi, aos 40?do 2ºT
Como foi o jogo
Apesar do empate por 1 a 1 no Estadi de Son Moix, os números mostram que o Atlético de Madrid teve desempenho superior ao Mallorca em diversos aspectos ? mas não conseguiu traduzir isso em resultado.
Com 58% de posse de bola, o Atlético controlou o ritmo da partida, trocando 550 passes contra 392 do Mallorca. A equipe também finalizou mais (12 contra 8) e criou três grandes chances, enquanto o adversário teve apenas uma.
No entanto, a eficiência ofensiva foi um problema: o time desperdiçou oportunidades, incluindo um pênalti perdido por Julián Álvarez aos 14 minutos, que poderia ter mudado o rumo do jogo. O fator decisivo para o empate foi a atuação do goleiro Leo Román, do Mallorca, que fez 6 defesas.
Próximos jogos
- Atlético x Real Madrid - dia 27/9
- Mallorca x Alavés - também no dia 27/9.