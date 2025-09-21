Atlético de Madrid perde pênalti e empata com Mallorca

Topo

O Atlético de Madrid ficou em um frustrante empate por 1 a 1 com o Mallorca, neste domingo, pela La Liga, no Estádio de Son Moix. Os gols saíram apenas na reta final da partida: Conor Gallagher abriu o placar para os visitantes aos 34 minutos do segundo tempo, e Vedat Muriqi empatou para o Mallorca aos 40 da etapa final, de cabeça.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Atlético soma apenas 6 pontos em 5 jogos, com uma única vitória, e vive uma campanha decepcionante. Já o Mallorca, com 2 pontos em 5 partidas, segue na zona de rebaixamento.

? Resumo do jogo

? MALLORCA 1 x 1 ATLÉTICO DE MADRID ?

? Competição: Campeonato Espanhol

?? Local: Estádio de Son Moix

? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 11h15 (de Brasília)

Gols

  • ? Conor Gallagher, aos 34?do 2ºT

  • ? Vedat Muriqi, aos 40?do 2ºT

Como foi o jogo

Apesar do empate por 1 a 1 no Estadi de Son Moix, os números mostram que o Atlético de Madrid teve desempenho superior ao Mallorca em diversos aspectos ? mas não conseguiu traduzir isso em resultado.

Com 58% de posse de bola, o Atlético controlou o ritmo da partida, trocando 550 passes contra 392 do Mallorca. A equipe também finalizou mais (12 contra 8) e criou três grandes chances, enquanto o adversário teve apenas uma.

No entanto, a eficiência ofensiva foi um problema: o time desperdiçou oportunidades, incluindo um pênalti perdido por Julián Álvarez aos 14 minutos, que poderia ter mudado o rumo do jogo. O fator decisivo para o empate foi a atuação do goleiro Leo Román, do Mallorca, que fez 6 defesas.

Próximos jogos

  • Atlético x Real Madrid - dia 27/9 

  • Mallorca x Alavés - também no dia 27/9.

