Athletico-PR bate Vila Nova, vence a quinta seguida pela Série B e cola no G4

21/09/2025 20h54

O Athletico-PR superou o Vila Nova na noite deste domingo, na Arena da Baixada, por 2 a 0, com gols de Renan Peixoto e Luiz Fernando, e completou a quinta vitória consecutiva pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão se aproximou ainda mais do G4 da competição.

Situação na tabela

A equipe de Odair Hellmann agora ocupa o quinto lugar da tabela da Segunda Divisão, com 42 pontos. A distância para o quarto colocado Novorizontino é de apenas um ponto. Já o Tigre fica estacionado na 12ª posição, com 36 pontos.

? Resumo do jogo

?? ATHLETICO-PR 2 x 0 VILA NOVA ??

? Competição: Série B do Brasileirão (27ª rodada)

?? Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

? Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: às 19h (de Brasília)

Gols:

  • ? Renan Peixoto, aos 15? do 1ºT (Athletico-PR)

  • ? Luiz Fernando, aos 37? do 2ºT (Athletico-PR)

Como foi o jogo

O Athletico-PR dominou o início do jogo e abriu o marcador logo aos 15 minutos, através de um cabeceio de Renan Peixoto. Em vantagem, o time se retraiu, buscou as jogadas de contra-ataque e quase ampliou aos 39, em bela cobrança de falta de Esquivel, que acertou o travessão.

O Furacão controlou a partida na etapa final e desperdiçou chances para aumentar o placar. Até que, aos 37 minutos, após uma boa trama coletiva da equipe, Luiz Fernando anotou um belo gol em finalização da entrada da área, dando números finais ao confronto.

Próximos jogos

Athletico-PR

  • Athletic x Athletico-PR (28ª rodada da Série B)

  • Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG)

Vila Nova

  • Vila Nova x Cuiabá (28ª rodada da Série B)

  • Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Estádio OBA, em Goiânia (GO)

