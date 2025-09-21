Athletico-PR bate Vila Nova em casa e coloca pressão no G-4 da Série B

O Athletico-PR manteve a sequência positiva na Série B ao vencer o Vila Nova por 2 a 0 na Arena da Baixada, neste domingo, em jogo válido pela 27ª rodada. Com esta vitória, o Athletico-PR chega a 42 pontos e ocupa a sexta posição, um ponto atrás do Novorizontino, que abre o G-4 junto com Goiás, Coritiba e Criciúma. O Vila Nova permanece na 12ª colocação, com 36 pontos, sem conseguir se aproximar das primeiras posições da tabela.

Renan Peixoto abriu o placar ainda no primeiro tempo, aproveitando cruzamento de Benavídez após passe de letra de Leozinho, e Luiz Fernando ampliou na segunda etapa em chute forte que contou com leve desvio em Kevin Velasco.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio completo do Athletico, que controlou a posse de bola e criou as principais oportunidades desde os primeiros minutos. A equipe transformou a superioridade em gol aos 15 minutos, quando Renan Peixoto apareceu na área para finalizar de peixinho após cruzamento de Benavídez.

O Vila Nova teve poucas chances, sendo a principal delas um chute do atacante Gabriel Poveda que passou perto do travessão, enquanto o Athletico ainda acertou o travessão em cobrança de falta de Esquivel e quase ampliou em finalização de Benavídez.

Na segunda etapa, o Vila Nova tentou reagir e levou mais intensidade ao jogo, mas encontrou dificuldades para furar a defesa paranaense. O Athletico criou diversas chances claras de ampliar, com Mendoza e Dudu parando em boas defesas do goleiro Halls.

A equipe da casa conseguiu aumentar a vantagem aos 37 minutos, quando Luiz Fernando recebeu cruzamento rasteiro de Benavídez e finalizou com força, a bola desviou levemente em Kevin Velasco e enganou o goleiro, definindo o placar em 2 a 0.

O Athletico-PR volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Athletic-MG, às 19h, na Arena da Baixada. No mesmo dia, o Vila Nova enfrenta o Cuiabá em Goiânia, também às 19h, em busca de recuperação fora de casa.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 VILA NOVA

ATHLETICO-PR - Santos; Terán, Aguirre, Arthur Dias e Benavídez; Zapelli (Giuliano), Dudu (Felipinho) e Esquivel; Leozinho (Velasco), Renan Peixoto (Luiz Fernando) e Julimar (Mendoza). Técnico: Odair Hellmann.

VILA NOVA - Halls; Pedro Romano, Tiago Weverton e Elias; João Vieira, Igor Henrique (Enzo), Dodô (Gustavo) e Higor (Jean Mota); Bruno Xavier (Guilherme Parede) e Gabriel Poveda (Luan). Técnico: Paulo Turra.

GOLS - Renan Peixoto, aos 16 minutos do primeiro tempo; Luiz Fernando, aos 37 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Esquivel, Velasco e Mendoza (Athletico-PR); Weverton, Elias, João Vieira e Igor Henrique (Vila Nova).

ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

PÚBLICO - 26.485 torcedores.

RENDA - R$ 471.870,00.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).