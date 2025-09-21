Topo

Atacante do Inter, Carbonero lamenta derrota no Gre-Nal: "Muita frustração"

21/09/2025 20h31

Neste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebeu o Grêmio no Beira-Rio e perdeu por 3 a 2, de virada. O atacante Johan Carbonero lamentou o resultado negativo e revelou que a equipe cometeu erros.

"Estamos muito tristes. Parece que fizemos tudo para merecer a vitória, mas mesmo assim falhamos. Quando fomos para cima, não conseguimos segurar o placar por mais tempo, e eles empataram muito rápido. Também cometemos erros nossos, erros que vêm se repetindo e que, infelizmente, ainda não conseguimos corrigir. A verdade é que há muita frustração. Queremos dar uma alegria para essa torcida, mas sinceramente... não sei", disse.

O atleta virou a página e afirmou que o momento é de corrigir as falhas dentro de campo.

"Agora é hora de ter resiliência. Temos que continuar trabalhando e focar em corrigir os erros que já vêm acontecendo, porque estão nos custando caro. Agora é seguir em frente, trabalhar e tentar somar pontos fora de casa", concluiu.

Com a derrota, o Internacional seguiu com os mesmos 27 pontos e caiu para 13º. A próxima partida da equipe será diante do Juventude, no próximo sábado, pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

