Assistir Flamengo x Vasco ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Do UOL, em São Paulo

21/09/2025 16h50

Flamengo e Vasco medem forças hoje, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para RS, SP e PE), Ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o clássico.

O Rubro-Negro lidera o Brasileirão e chega embalado por quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, o Flamengo superou o Juventude por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Cruz-Maltino tenta reagir após o empate amargo contra o Ceará. O Vasco deixou escapar a vitória em São Januário ao sofrer o gol de igualdade nos minutos finais.

Flamengo x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --exceto para RS, SP e PE), Ge TV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

