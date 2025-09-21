Arteta exalta atuação do Arsenal no empate com o City

O técnico Mikel Arteta demonstrou orgulho pela atuação do Arsenal no empate por 1 a 1 contra o Manchester City, neste domingo, no Emirates Stadium, pela Premier League. O gol de empate foi marcado nos acréscimos pelo brasileiro Gabriel Martinelli, após pressão intensa dos Gunners durante toda a partida.

Apesar de não sair com a vitória, Arteta destacou a superioridade de sua equipe em campo:

"Pelo menos [merecíamos um ponto]. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, pela forma como jogamos, pela maneira como dominamos quase todos os aspectos da partida. Muito decepcionado por não vencer o jogo. Acho que jogamos melhor do que no ano passado, quando vencemos eles. Muito melhor."

Números ao lado do Arsenal

O Arsenal teve mais posse de bola, finalizações e presença ofensiva, mas viu o City abrir o placar com Erling Haaland no começo do primeiro tempo. A equipe londrina insistiu até o fim e foi recompensada com o gol de Martinelli, que saiu do banco para decidir.

Realidades diferentes

O resultado mantém o Arsenal na briga pelas primeiras posições da Premier League, mas cinco pontos atrás do líder Liverpool, enquanto o City segue com altos e baixos na competição.