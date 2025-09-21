Aposta do Santos, Lautaro Díaz já foi carrasco do São Paulo

Precisando impulsionar o seu sistema ofensivo, o Santos contratou Lautaro Díaz para esta reta final de Campeonato Brasileiro. O atacante deve ser titular neste domingo, contra o São Paulo, rival que ele já conhece bem.

Lautaro Díaz x São Paulo

O jogador de 27 anos já foi carrasco do Tricolor Paulista. Em outubro de 2022, quando ainda defendia o Independiente del Valle, o argentino marcou um gol e deu uma assistência na vitória de 2 a 0 sobre os brasileiros, na final da Copa Sul-Americana.

Depois disso, Lautaro enfrentou o São Paulo mais duas vezes, ambas pelo Cruzeiro (uma derrota e um empate), mas nunca conseguiu repetir o feito. Ele passou em branco nas duas oportunidades.

Chance de firmar titularidade no Santos

Neste domingo, portanto, o centroavante espera voltar a brilhar contra o Tricolor para, quem sabe, se firmar entre os titulares do Santos.

Ele estreou no empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, no último domingo, na Arena MRV. Na ocasião, foi titular e saiu aos 36 minutos do segundo tempo.

"Foi uma alegria muito grande para mim fazer minha estreia pelo Santos, num jogo tão importante. Estou muito contente com essa oportunidade e espero continuar assim. Eu sempre vou deixar a vida em cada jogada, em cada jogo. Às vezes você precisa disso quando não se consegue jogar. Então, nesse sentido, eu sempre vou entregar tudo para o coletivo", declarou Lautaro.

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

