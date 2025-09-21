Topo

Após vitória no Gre-Nal, Alysson comenta arbitragem e celebra 1º gol no profissional

21/09/2025 20h13

Neste domingo, Internacional e Grêmio se enfrentaram em clássico de cinco gols. Com tento de Alysson, o Tricolor gaúcho saiu vencedor pelo placar de 3 a 2. O atleta celebrou seu primeiro gol como profissional e afirmou que a arbitragem tomou decisões equivocadas na visão dos atletas gremistas.

"Primeiramente boa noite, eu não tenho palavras por essa tarde maravilhosa, só Deus sabe o quanto a gente trabalha para chegar em momentos como esse. Tiveram algumas decisões da arbitragem que não concordamos muito, mas a gente fez nosso trabalho em campo e graças à Deus saímos felizes com a vitória", disse.

O Internacional teve a chance de empatar a partida nos acréscimos, com Alan Patrick, autor dos dois tentos do Colorado no jogo. O atleta, porém, desperdiçou a cobrança de pênalti ao acertar a trave.

Com o resultado, o Grêmio ultrapassou o Internacional. Agora, o Tricolor, com 28 pontos, se encontra em 12º. Já o Colorado caiu para 13º, com os mesmos 27 somados.

O Grêmio retorna aos gramados na próxima quarta-feira (24), contra o Botafogo, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

