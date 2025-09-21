Após derrota, Crespo vê São Paulo forte para jogo da Libertadores e diz: "Vamos ganhar"

Minutos após a derrota para o Santos, o foco do São Paulo já estava no jogo contra a LDU, pela volta das quartas de final da Libertadores. O técnico Hernán Crespo, apesar do revés na partida de ida, em Quito, vê o Tricolor forte para o confronto e garantiu que o time irá vencer a partida.

Crespo adotou tom otimista para o duelo decisivo, embora a equipe tenha perdido por 2 a 0 no primeiro encontro. O argentino mostrou confiança em reverter o confronto no Morumbis e, ao ser perguntado sobre isso, respondeu apenas: "A gente vai ganhar".

"Os jogadores estão bem. A derrota não atrapalha em nada. Estão bem e vão fazer um grande jogo na quinta-feira. Quinta vai ser um jogo mental. Vamos chegar bem", disse o comandante em coletiva de imprensa.

"Não posso convencer ninguém [a ir ao Morumbis]. Ou vamos ser eliminados ou vamos passar. Se passarmos, será histórico, épico. Não gostaria perder a oportunidade de viver algo histórico", acrescentou.

Ataque ineficaz

Crespo saiu satisfeito com o rendimento dos reservas do São Paulo no clássico, apesar da derrota. Ele admitiu que a equipe pecou no setor ofensivo e deu méritos ao Santos pela vitória.

"A gente sempre tenta chegar ao ataque. Nesse momento, nos últimos dois jogos, não vem funcionando. A gente chegou mais contra a LDU. Hoje um jogo mais fechado, um jogo difícil mesmo com luta e vontade", avaliou.

"Nesse caso, temos que cumprimentar o Santos. Santos jogou muito bem, com muita intensidade. Eles estão lutando para não cair, se preparam cada dia. Fizeram muito bem. Tentamos jogar, mas não encontramos o que precisávamos para ganhar. Foi um jogo fechado", completou.

O treinador também falou sobre a decisão de poupar titulares. "Eu falei com os jogadores, temos um grupo importante e temos que confiar. Como foi na vitória contra a Botafogo. Poderia fazer um bom jogo ou não, mas confiei. Essa era a ideia. Alguns tinham que jogar um pouco mais. Nos apresentamos bem, não fomos tão precisos, mas foi um detalhe que fez o Santos ganhar".

Situação na tabela

Com a derrota para o Santos, por 1 a 0, o São Paulo ficou estacionado na sétima posição da tabela do Brasileirão, com 35 pontos.

Próximo jogo do São Paulo